復華科技高息 22日開募

以伊軍事衝突讓台股明顯震盪，不過觀察大盤自3月下旬站上2萬點以來，同樣以電子股為主軸的主動式操作台股基金，表現多優於被動式的台股高股息ETF。投信法人表示，主動式選股及持股水位操作比指數更彈性，為避免賺股息、賠價差，建議投資人可透過科技＋高股息主題的主動式操作台股基金，掌握大盤新高下的類股輪動投資機會。

國內首檔主動式聚焦台股科技高股息基金—復華台灣科技高股息基金（基金之配息來源可能為本金及收益平準金），為主動靈活操作的科技高股息升級版台股基金，預計持股六成以上聚焦優質科技高股息股票，四成以下布局價值成長股、轉機股，發行價格新臺幣10元，將於4月22日起募集。

根據CMoney統計，加權指數自3月21日正式站上2萬點關卡，儘管本周以伊衝突讓大盤報酬轉負，不過電器電纜、電機等非電產業漲幅仍有5-10%，電子通路、半導體也比大盤抗跌。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，台股來到相對高檔，資金輪動快速，被動式投資受指數限制，無法即時換股操作，股息也可能被上漲的股價稀釋，導致較難靈活應對盤勢變化。主動操作透過經理人機動調整持股，並篩選出獲利有成長性的科技高股息股票，再從趨勢及個股研究，從產業中找到更多好股票，在行情多頭時，可機動實現資本利得；空頭時，降低持股減少資本損失，進一步提升基金的資本利得及股息收入。

楊聖民指出，由於電子股市值及獲利成長性傲視台股其他產業，有能力配發高股息，搭配台灣電子業供應鏈是這波AI盛世的最大受惠者，科技搭配息收雙主軸布局，將是接下來掌握台股新高行情的最佳配置組合。

根據臺灣指數公司、CMoney統計顯示，聚焦高股息電子股的特選臺灣精英科技股息報酬指數自2014-2023年這十年平均股息殖利率、資本利得、總報酬率，皆優於台灣加權指數及台灣高股息指數。