美醫療、消費股 聯博按讚

聯博資產管理昨（16）日舉行第2季展望記者會指出，全球景氣軟著陸機率高，但通貨膨脹緩慢降溫將持續面臨挑戰。與其猜測美國聯準會（Fed）何時降息，不如聚焦可掌握的基本面。美股及美債仍將是資產配置的要角，美股中看好人工智慧（AI）、醫療及消費題材，美債中較看好非投資等級債。

聯博集團收益策略總監狄斯坦費（Gershon Distenfeld）表示，市場一再修正Fed的降息時點及次數，目前預期時點已延後到年底、今年降息次數為一至二次。由於通膨回落過程緩慢且具挑戰性，年底很難降到2%，利率將可能更長一段時間維持在高檔。

狄斯坦費認為，未來二、三年，固定收益可望創造具吸引力的報酬，尤以非投資等級債券當前殖利率水準與價格具相對優勢，違約率也相對可控。另外，新興市場企業債、證券化資產也有不錯的投資機會。

狄斯坦費指出，非投資等級債券殖利率持續具吸引力。以彭博美國非投資等級公司債指數為例，到3月底的最低殖利率仍有7.7%，且價格在十年來相對低檔區。另外，由於大多數違約與利差擴大都發生在CCC等級，因此他建議關注BB、B等級債券。

Fed降息時點未定，聯博投信股票資深投資策略師蘇智蘋表示，今年企業獲利成長將左右股價表現。企業能否兌現成長預期，會是主導未來股價的關鍵。尤其今年是美國大選年，品質選股更形重要。

今年美股迭創新高後高檔震盪。蘇智蘋指出，從美股多頭持續時間與累積報酬來看，目前出場有可能為時過早。1928年以來，S&P 500指數平均牛市持續時間48個月、平均漲幅148%，平均熊市持續11個月、平均跌31.7%。以目前漲幅及持續時間來看，距離歷史經驗都有一大段距離。

在類股選擇上，蘇智蘋關注AI與落後補漲題材如醫療保健及消費。在AI的軍備競賽中，擁有算力就代表絕對優勢，又以美國占主導地位。至於AI受惠企業，可望從目前的少數晶片廠商擴散至各式技術應用者。在醫療保健產業，減肥藥市場長期成長可期，也為醫療類股帶來新的成長題材。