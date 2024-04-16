新興股基金 長線釣大魚

今年來新興市場股票型基金前十強平均達8.4%，雖不及台股大盤，但隨新興市場受惠升息步入尾聲，通膨壓力持續趨緩，市場期待降息及AI、半導體等展望正向支撐下將雨露均霑，新興市場股票型基金可納入投資組合配置，長線布局釣大魚。

安聯投信表示，新興市場與成熟市場經濟成長差距拉大，儘管今年全球景氣成長大都下滑，但新興市場更優於成熟市場。另方面，就各區來看新興市場成長分歧，新興亞洲基本面增長強勁。

以亞洲為例，整體經濟正成長，企業獲利也有望轉為正成長。其動能之一受惠美國製造業新訂單出現回溫跡象，有助出口回溫。如韓國出口數據逐月改善，台股更受惠半導體重回成長趨勢；印度企業獲利有望呈現雙位數成長，有助股市維持長期偏多格局。

國泰投信分析，伴隨聯準會於去年暫停升息、距離降息僅幾步之差，新興市場資金面壓力開始舒緩，基本面也逐步顯現更多積極信號，如印度SENSEX指數在4月初再創新高，國泰新興市場基金提高台、美、印度配置比重，降低俄羅斯等弱勢新興市場，也有效提升績效表現。

展望新興市場後市，新興國家央行的緊縮發揮功效，新興市場通膨壓力持續自高檔降溫，加上受惠美國經濟數據強勁、去化庫存循環結束，新興市場製造業重拾成長動力。隨著2024年行情將回歸基本面，全球對於AI相關應用需求大幅提升，基金將布局產業趨勢佳、產業地位穩固的個股。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝則表示，聯準會最晚於下半年降息已是市場共識，在美債殖利率走跌，及美元將走貶下，將促使市場資金大幅流進新興亞洲市場，新興亞股第2季將有補漲反彈行情可期，目前評價上具吸引力，可於震盪過程中分批布局，相對看好台灣、印度、中國。

李文孝補充，中國最新PMI指數回至擴張階段，可關注計算機、電子、通信、軟體服務、數位經濟等科創領域以及消費復甦；印度方面，市場預估印度企業2024年獲利與2025年獲利分別有17%與15%的雙位數成長，凸顯印度股市長期高成長的投資吸引力。