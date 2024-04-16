美非投等債 打聚光燈

美國3月CPI數字超預期，不只嚇跌美股，也驚動美國10年期公債殖利率彈升超過4.5%，放眼今年以來債市關鍵數字，10年期公債殖利率彈升66個基本點，美國公債指數下跌2.4%，美國投資級債指數下跌1.6%，反觀美國非投等債指數逆勢上漲了1.2%。

凱基美國非投等債（ 00945B）預定基金經理人鄭翰紘表示，當承擔一分風險可以獲得的票息愈高，意味著性價比愈高，從票息率／波動度比可以看出，00945B追蹤指數不僅較美國公債更具投資效益，也比歐洲非投等債、新興非投等債具投資吸引力。

觀察近五年各債種的資料顯示，00945B追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數，以6.3%的票息率，與新興非投資等級債並列第一，領先歐洲非投資等級債的4.6%、美國公債的2.7%；而從代表風險性的波動度來看，00945B追蹤指數6.6%，遠低於歐洲非投資等級債的9.1%、新興非投資等級債的10.7%，僅略高於美國公債的5.8%。

柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人劉文茵表示，非投資級債企業整體債信狀況仍佳。不過先前利率走升對體質較弱企業持續帶來財務壓力，使得美國非投資等級債違約率緩慢攀升，預計2024年違約率將達2.75%，但仍低於長期均值的3.4%。

非投資等級債企業基本面仍佳，目前非投資等級債的殖利率水準仍高於五年均值，亦可望持續吸引買盤進駐。

鄭翰紘指出，鎖定非投等債中較高信評債券作挑選，既可提供相較公債與投資級債更高的票息與殖利率，排除CCC低評級債券的機制設計，更有效控管信用風險；布局存續期間短的短天期債，也有助強化利率風險控管；加上美國經濟穩，鎖定純美國企業發行的債券，除了同樣有助降低違約風險，目前全球55.3%非投資等級債由美國企業發行，美國企業發行的非投等債更容易吸引市場資金關注。