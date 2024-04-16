台股加權指數在歷史新高位置，漲多後震盪難免，不過法人認為，4至5月台股盤勢仍可正向看待，預期個股表現將優於大盤表現，具利基型的中小型股跌深可留意，逢低、長線布局中小型基金。

回顧今年來中小型基金的表現，前十強依序為：第一金小型精選、摩根中小、富邦精銳中小、台新台灣中小、國泰中小成長、施羅德台灣樂活中小、復華中小精選、野村中小、PGIM保德信中小型股、永豐中小基金，前十強平均績效17.8%，超越大盤的15.6%。

富邦投信表示，國發會近期公告的2月景氣對策分數上揚至29分，而領先指標上揚至101.68，其七項指標中有五項呈現上升，並連五個月正成長。

展望未來，受惠全球貿易量逐漸回升，加上新興科技應用加速推展，將推動我國外貿表現，在內需方面，隨著景氣逐漸改善及股市創高，有助提升國人的可支配所得，提振民眾消費信心，加上國內就業市場穩定發展，都將挹注未來股市表現，後市正向看待。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，目前市場關注的變數包括：一、Fed何時降息；二、4月中旬起美國與台灣指標科技企業財報與法說會展望；三、陸股觸底後強彈，後續景氣是否能順利由谷底回升；四、520總統就職前兩岸關係。

展望台股後市，沈建宏指出，因為預期4月中旬以後美國及台灣指標科技企業財報與法說會展望可望釋出樂觀訊息；以及台股盤面結構由先前AI與高價股，擴散到權值股與高股息題材股，輪動擴散，盤勢轉趨健康；另一方面，台股ETF市值已經是主動基金的三倍，重量級ETF在5至6月將進入調整持股階段，屆時盤面又將轉趨投機與熱絡。

在類股操作上，沈建宏看好七大族群，分別是AI相關成長受惠股、整理超過一年，景氣將谷底回升的關鍵零組件等、谷底回升的記憶體供應鏈、低軌道衛星供應鏈、生技產業、重電族群，以及高股息殖利率族群。