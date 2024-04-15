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多元複合債 穩穩賺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

隨著降息預期終於貼近美國聯準會點陣圖，債券市場有望延續去年底表現，債券也成為市場關注焦點。根據理柏統計，以環球債券美元級別為例，具韌性的策略，即使面對過去幾年債市逆風洗禮，3年期前十強仍能繳出8.0%到17.7%表現。

安聯投信表示，利率變動和存續期是牽動債券價價格的關鍵因子，隨市場與聯準會對今年降息及經濟前景的預期逐漸收斂，長天期殖利率預估已趨於穩定，即使開始降息，殖利率下滑空間也明顯壓縮，而與聯邦基準利率實際水準連動性較高的短期殖利率，反而在開啟降息時可能有資本利得空間。

安聯投信指出，目前債券市場殖利率仍高，評價面具吸引力，違約率也維持在低於長期平均水位；經濟成長幅度不如前兩年快速，但仍保有一定動能，後續全球主要央行也繼續視數據來行動，總經基本情境對債市有助提供支撐力。

就信用債部分，安聯投信表示，儘管貨幣政策收緊理論上對企業財務面及銷售面皆有負面影響，然而以近幾季財報結果來看，企業獲利狀況仍佳，也看到部分企業展望對未來總經及科技應用的期待，對於信用債市都是正面訊號。

此外，例如歐美不動產市場，若仔細挑選仍有機會；選擇比配置更重要，可留意不受市場循環影響的資料中心及醫院，整體表現大體優於受結構性需求改變的商用辦公室。

債券 殖利率 降息

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