全球市場觀測站／美股走勢 緊盯財報季

上周全球股市持續震盪整理，市場關注焦點落在美國CPI與PPI數據，股市漲跌互見；債市則因美債殖利率走高而拉回整理，以產業來看，科技股表現依舊領先。野村投信表示，由於美國通膨比預期更具黏性，市場持續修正原先樂觀看待降息幅度與次數的預測。上周美國公布3月份CPI年增3.5%，核心CPI年增3.8%，均高於市場預期。

在CPI公布後，當日美股震盪走低，美國10年期公債殖利率上漲突破4.5%，不過，隨後公布的3月份PPI年增2.1%，低於經濟學家預期的2.2%，核心PPI年增2.4%，略高於預期的2.3%。儘管核心PPI連續三個月上揚，但月增速度已經放緩，美國通膨並未出現明顯加速；加上請領失業救濟金人數減少1.1萬人至21.1萬人，也優於預期，帶動美股再度回升。

科技股表現仍突出，即使走勢呈高檔震盪，但低檔買盤意願仍高。野村投信指出，在AI需求成長狂潮下，近年來科技類股表現佳，以費半指數為例，過去一年上漲近六成，今年來漲幅已逾13%。面對大幅成長，引起擔憂是否重演2000年網路股泡沫化的情形。

美國財報季展開，企業獲利表現以及前瞻指引將是觀察重點，另外，亦可留意本周美國公布3月份零售銷售數據。