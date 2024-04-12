九檔台股商品 報酬逾二成

目前已掛牌的台股原型ETF共有50檔，高股息ETF占了19檔，且即將衝上22檔之多，顯見台灣投資人對於股收的熱愛程度。

目前掛牌的台股原型ETF中，皆含有配息設計，統計至昨（12）日止，今年來共有20檔績效打敗大盤，且有九檔繳出了逾二成的報酬，更勝大盤的15.6%漲幅表現。台股本周持續再創新高，於5日均線上呈現高檔震盪整理格局，周五以20,736點作收，今年來已大漲2,806點、漲幅15.6%。

根據統計，今年共有20檔原型台股ETF打敗大盤，其中，富邦科技、元大電子、富邦台50、FT臺灣Smart、國泰台灣5G、元大台灣50、中信小資高價30、富邦摩台、永豐智能車供應鏈，九檔ETF更是繳出了27.5%至20％的含息報酬。

野村投信投資策略部副總但漢遠指出，可依據自身需求選擇相關高股息、市值型ETF進行核心部位配置，衛星部位則可搭配單一主題型ETF來作為輪動調整。

元大台灣50ETF研究團隊表示，在台股持續具備市值走升動能下，2024年投資布局可適度加大市值型ETF配置，因為ETF報酬率與成分股是否發放高股息的關聯度低，而與成分股市值是否成長呈正相關，例如台積電反映每股獲利能力提升，市值飛速成長，就會反映在含「積」量高的市值型ETF上。

永豐智能車供應鏈ETF經理人林永祥指出，永豐智能車供應鏈ETF市價近期也受到占成份股比重逾三成的台積電帶動而再創新高，而成分股以智能車的供應鏈為主，與AI應用不謀而合，不僅後市趨勢明確，且商機龐大，投資人可以持續布局相關投資機會。林永祥表示，目前大盤指數也站上相對高位，預料短線將維持高檔震盪，接下來投資人可以密切關注台積電將在18日召開的法說會，釋出的最新營運展望與半導體景氣看法，可能影響後續走勢。