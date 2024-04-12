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美股短線漲多、首次降息將延至9月？法人曝「買點好時機」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美股示意圖。美聯社
美股示意圖。美聯社

根據芝商所FedWatch工具顯示，聯準會在6月會議按兵不動的機率跳升至約 76%，首次降息可能要到9月才會出現，市場對聯準會6月降息的預期落空，引發金融市場動盪，所幸在蘋果、輝達（NVIDIA）、美光等科技股帶動下，出現反彈。法人建議，美股短線漲多之下，「第2季財報前的回檔」將是另一個買點。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，從美國經濟數據來看，消費動能穩健，民間資產負債表健康，持續抵銷高利率的負面衝擊，通膨也保持下行趨勢，提供市場一個接近金髮女孩概念的環境，增強股市下檔支撐。

財報季的尾聲看到半導體、消費與工業類股持續繳出優於預期的數字與良好展望，企業去庫存來到尾聲，預估S&P500未來兩年獲利保持正成長，奠定股市持續攀高的基礎。預期FOMC消除政策路徑不確定性，維持預防性降息立場，整體金融環境仍寬鬆，只要不升息都不會影響股市評價，其中以受惠AI強勁成長的科技股持續有表現空間。

蘇聖峰指出，美股短線漲多，震盪加大，第2季財報前的回檔將是另一個買點。產業焦點在於輝達（NVIDIA）GTC提供產品發展藍圖，預期強大的Blackwell平台效能、NIM與CUDA持續強化護城河與毛利，設備、記憶體、邊緣AI、儲存產品等受惠AI伺服器與資料中心的高速成長，後市展望看俏。另外，亦可關注AI延伸概念如電力相關、循環已在底部類股如工具機或能源產業、以及政策支持的再工業化題材。

AI 財報 降息

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