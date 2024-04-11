亞洲非投等債基金 伺機布局
美國聯準會最新經濟預測中，今年仍會降息，亞洲央行也存在寬鬆貨幣空間且企業基本面轉佳，加上中國兩會提出將優化房地產政策，市場也傳出中國官方要求銀行加速房地產融資放款，提振市場信心，支撐整體亞債表現，相關基金可伺機布局。
日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，根據美銀引述EPFR統計資料顯示，從年初至今，債市資金累計已有60億美元淨流入非投資級債券基金。由於JPM亞洲非投等債指數目前殖利率約為13%，高於五年平均約10%，亞洲非投資等級債評價面深具吸引力，可持續關注後續表現。
國泰亞洲非投資等級債券基金經理人陳智傑表示，美國3月CPI年增率3.5%，顯示通膨壓力仍大，打擊市場對聯準會最快於6月降息的預期心理。
但美國總統拜登發表聲明，呼籲零售食品商降低售價，並堅持對聯準會將降息的預期，相信年底前會調降利率。
陳智傑補充，雖然債市雜訊多，但觀察截至3月底的全球主要債市報酬率，非投資等級債表現較佳，又以亞洲非投資等級債最佳，報酬率來到6.2%，優於新興市場非投等債的4.72%與全球非投等債的2.13%，也大勝投等債與美國公債。
日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊分析，根據美商財經研究機構指出，亞洲經濟體2024年經濟成長率預測值為4.5%，對全球經濟成長貢獻率將超過60%。
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