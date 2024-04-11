主動式台股基金商品 勝算高

據統計，當國內景氣對策信號邁向穩定復甦，進場布局台股持有一年後平均報酬將有兩位數表現，而國內主要券商投顧近期的報告也指出，製造業已有復甦跡象，預估3月景氣對策信號將續亮象徵穩定的綠燈。法人表示，投資人可布局主動式台股基金進一步提高勝率。

根據統計，自2013年6月以來，景氣燈號從黃藍燈轉綠燈共有十次，扣除2015年2月當次因後續景氣轉下行，其餘九次燈號轉換後進場台股一年的報酬皆相當亮眼，台股加權報酬指數正報酬機率近九成，平均漲幅約15%；聚焦電子股的特選臺灣精英科技股息報酬指數正報酬機率更達100%，平均漲幅約16%勝大盤一籌，亦優於傳統的台灣高股息報酬指數表現。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，國內景氣穩定增長，有利企業獲利動能與支撐股市，加上台灣電子產業受惠AI、車用電子、高效能運算等趨勢科技應用蓬勃發展，帶動科技產業進入復甦周期，藉由經理人擇優布局科技高股息股，搭配轉機黑馬股，創造更多資本利得及收益機會。

瀚亞中小型股基金經理人葉彥廷指出，操作策略上可以AI主流股為核心部位，衛星配置則適時關注網通、成衣、自行車等類股，隨著第2、3季進入電子業旺季，加上相關組裝、板卡、IP等類股在首季有經歷過回檔修正，待第2、3季若繳出亮眼業績的話，有望可吸引資金回流AI主流族群。

新光店頭基金經理人鄒采霖表示，對台股持續創高保持樂觀，而科技股目前本益比約30~40倍，遠低於科技泡沫時期的50~60倍，華爾街共識為目前談論泡沫還言之過早，展望後市，台積電法說預期正向，加上下半年CoWoS產能開出，持續看好先進製程設備和檢測股。

第一金小型精選基金經理人許維哲也指出，台股後續投資重點仍為AI應用，AI終端應用遍地開花，各式各樣的解決方案展開試驗，相關殺手級應用持續研發，台廠中小型企業可受惠此波創新潮，預期股市仍有上漲空間，呈現多頭格局，而中小型股更可望輪動受惠。