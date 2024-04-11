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組合平衡型基金 分批買

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
美國聯準會（Fed）。 路透
美國聯準會（Fed）。 路透

美3月消費者物價指數（CPI）顯示通膨壓力依舊，市場預測聯準會降息將推遲到7月，因經濟仍非常強韌，且對比過去泡沫循環時股價報酬率及IPO占市值比率仍偏低，法人建議透過組合平衡型基金配置，掌握流動性充沛下的投資趨勢。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，由於主要經濟體景氣動能穩健，加上企業獲利尚無太大的下行風險，信用利差續處低位，可望支撐風險性資產表現，不過隨市場揣測貨幣政策動向，通膨數據變化受矚目，加上後續還將迎來多場大選，同時類股與風格輪動下，資產價格波動亦須留意。

組合平衡型基金績效前十強
組合平衡型基金績效前十強

復華奧林匹克全球優勢組合基金經理人朱展志也指出，聯準會可能推遲降息，但AI加速應用發展趨勢，使科技成長股財報獲利優於預期，市場亦持續加速上修對今明兩年獲利預估，短期股市技術面與情緒面雖略為過熱，但中期基本面趨勢仍持續向上，建議目前配置可以股為主、債為輔，掌握產業成長題材兼顧下檔風險。

日盛目標收益組合基金研究團隊分析，根據3月聯準會紀要，聯準會重申須看到更明確證據支持才會降息，同時開始討論放慢其量化緊縮計畫，雖然尚未定案，但也代表即使聯準會延後降息，將從控量的角度在調整債券供需與利率，驗證緩步朝向寬鬆的態度。

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