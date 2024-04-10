油金基金熱 可分散布局

油價、黃金價格雙雙衝高，帶動主要布局於此類商品的基金績效，相關基金包辦了海外股票基金近一周績效前三強。

法人表示，短期供需失序的問題將造成能源價格居高不下，不過後續仍須觀察經濟復甦的動能及美國戰備石油庫存回補狀況，投資人可採取多元分散布局方式應對。

根據CMoney統計，近一周海外股票型基金前三強依序為：安聯全球油礦金趨勢、PGIM保德信全球資源、德銀遠東DWS全球原物料能源，三檔基金近一周以來皆上漲逾3%、近一月皆漲逾一成。

PGIM保德信全球資源基金經理人常李奕翰指出，近期國際能源價格在OPEC+減產、強勁需求和地緣政治風險加劇等利多提振下，推升國際油價攀升。

另外，黃金價格頻創歷史新高，亦帶動相關天然資源股價跟著水漲船高。整體而言，這波地緣政治持續影響原油供給，未來供給仍有潛在下滑機率，而中長期可觀察世界經濟復甦動能、及美國戰備石油庫存回補狀況。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，地緣政治衝擊能源供給穩定性，突顯歐洲過度仰賴俄羅斯的能源政策需要再調整，然主要調整方向為加強新能源投資，降低對俄羅斯油、天然氣和煤的需求，長期或可尋求能源自主的目標，但短期供需失序的問題將造成能源價格居高不下。

常李奕翰指出，看好今年下半年開始進入降息循環，搭配市場低庫存，若天然資源相關標的供給出現延遲，有望給個股帶來上漲契機。

建議投資人採取多元分散布局方式，同時持有煤礦、石油、天然氣、替代性能源、金屬業、礦業、農業等不同原物料，現階段建議以石油天然氣與供消費用燃料、化學製品、金屬與採礦等相關產業為主。