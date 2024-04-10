美國非投等債 擁利基

在經濟數據持續顯示美國景氣具韌性，加上通膨降溫以及聯準會仍有機會降息的推動下，促使美國非投資等級債信用利差收斂至歷史相對低檔，違約率也維持低檔水位，目前僅有2.3%，不僅低於平均值3.4%，也優於全球非投資級債的2.8%違約率，相關基金可布局。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，投資債券的指標有一大重點在於違約率走勢，美國經濟於疫後快速復甦，強勁的消費動能與就業市場加速企業獲利，帶動美國非投資級債券違約率快速下滑，根據JP Morgan預估，美國非投等債到期壓力偏低、企業資產負債表健全，目前的違約率仍顯溫和，且於近期呈現回落，距離長期平均違約率有1.1個百分點的差距。

張世民指出，從美非投等債不同評級的券種分析，過往違約風險多來自於CCC級債券，目前違約率達15.7%，而BB及B級債券違約率多數期間不超過1%，目前B級債券違約率0.3%，BB級債券違約率甚至為0，反映出只要慎選債券，即可創造美國非投資級債的良好投資機會。

張世民分析，一旦美國未來核心PCE平均月增率落在0.2%，聯準會即有機會在7月FOMC開啟首次降息。投資人若想參與降息帶動的美國非投資級債的行情，不妨採取持續分散產業與發行人曝險，並持有適量現金，待市場修正或於初級市場加碼基本面持續改善的券次，並以較佳債券信評標的為主要選股方向。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊表示，美國經濟仍具韌性，加上企業高層對公司短期獲利不如預期已充分理解，逐漸淡化對經濟前景的擔憂，並恢復信心，評等較低的非投資等級債殖利率仍處高檔，具投資價值。隨著市場情緒修復，但仍存在著不確定性，在高利率環境對經濟的影響程度未知之際，美國非投資等級債正可用合理的風險，追求較好的報酬。