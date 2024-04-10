A級公司債 可撿便宜

美聯準會（Fed）為了對抗高通膨，在2022年3月時正式啟動升息循環，隨後一連串的升息幅度，導致債券價格崩跌，目前美國信評A級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置，折價幅度約高達二成，現在正是債券相對便宜的布局時機。

台新投信看好美國A級公司債券後市漲升行情，推出國內首檔美國20年期A級公司債ETF—台新美國20年期以上A級公司債券（00942B），讓投資人掌握A級美國龍頭企業債券漲升行情。

台新美A公司債20+ETF經理人黃鈺民表示，目前市場上的美元公司債ETF多數以全球型債券為主，而00942B是國內首檔聚焦在美國20年期以上A級公司債，主要看好美國企業的體質與基本面較為穩健、品牌形象與創新能力優異、法律環境與財報透明度較高，聚焦在100%美國企業（註冊、上市或營收主要來自美國）。

此外，長天期債券因為存續期間較長，對利率價格敏感度較高，在市場利率往下時，更有機會賺取資本利得，目前市場普遍預期Fed將在今年下半年進入降息循環。

黃鈺民指出，債券ETF投資組合包含多檔債券，包括不同發行人與產業，當中若有少數公司出現信用風險時，對整體影響較低；此外，債券ETF投資門檻相對較低，可用較少資金建構債券投資組合，適合各類型投資人入門。台新美A公司債20+ETF具三大特點，包括月配機制，享有每月現金流的存債感；發行價格15元，小資族可以輕鬆入手；具備收益平準金機制，基金於大額申購時，可避免配息被稀釋。

元大AAA至A公司債ETF研究團隊表示，近期美國通膨數據回溫，促使債券殖利率持續走升，價格下跌觸動市場資金對長天期債券加碼力道更加顯著。現階段聯準會立場是當通膨高於預期就維持限制性利率，並持續評估調整政策的可能性，當美債面臨的利率風險降低，將凸顯其在資產配置的重要性，建議將債券ETF視為台股ETF外，具備避險收益功能的投資標的。