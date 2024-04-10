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主動式基金 擇優介入

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

高股息熱潮席捲台灣投資市場，台股基金成為推升境內基金規模屢創新高的最大功臣。除了受全市場關注的被動式ETF之外，主動式操作的台股基金，近年也跟隨產業趨勢及資金流動向同步進化，帶動台股基金發展百花齊放，可適性布局。

據統計，目前台股高股息ETF規模超過千億的標的達五檔。此外，觀察近年新發行大熱門的ETF，除了殖利率考量，陸續加入更多元篩選指標，以提升產品特色及市場競爭力，收益分配頻率則從過去年配、半年配，擴展至季配、月配。

投信法人表示，台股後市仍有高點可期，隨股利政策陸續公布，預估高息電子股將成為第2季布局亮點，若遇市場震盪，建議可依個人需求挑選投資標的，或者因應目前行情來到歷史高檔，可透過主動式操作的台股基金，藉由經理人靈活選股突破被動式指數投資限制，掌握類股輪動投資機會。

至於訴求高股息主題的主動式台股基金，過去選股以涵蓋金融、傳產等中大型股為主，近年緊跟台灣產業趨勢發展，採主題式布局，搭配經理人主動加值選股策略，進一步提升股息收益及股價成長潛力，以創造優於大盤的報酬表現，代表基金包括復華台灣科技高股息、國泰台灣高股息、統一台灣高息優選及元大台灣優質龍頭高股息等基金等。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，AI產業成長趨勢明確、半導體景氣重回上升周期，支撐台灣電子股獲利成長。

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