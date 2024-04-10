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錢進科技商品 掌握AI商機

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股科技基金近一周績效前十強
台股科技基金近一周績效前十強

台股加權指數近期受台積電（2330）、聯發科帶動，昨（10）日盤中再創歷史新高20,883點，雖然尾盤由紅翻黑，但依舊維持向上攻堅節奏。法人建議，持續買進台股科技基金，掌握AI強勁爆發力。新光創新科技基金經理人吳文同分析，盤面交投重心仍在AI股、包括伺服器、機殼、代工廠與散熱等。

另外，半導體族群中，記憶體也轉強、設備股也有不錯漲幅，傳產類股整體來看則維持輪動格局，可以關注政策帶動的重電、風水發電、能源、以及航太、軍工等。

電子股方面，吳文同表示，盤面聚焦半導體先進製程，現階段護國神山台積電在18日法說會前，已獲多家美系外資力挺喊買，主要看好其長期結構性成長，包括台積電的美國大客戶用於人工智慧、高性能計算（HPC）應用領域商機爆發，地震後台積電也重申，全年營收將年增20%至25%，美系外資預估台積電在2024及2025年營收年增率將分別達26%及29%。

日盛高科技基金研究團隊表示，全球股市持續震盪盤堅格局，類股間的輪動快速，403強震後，台廠已逐步恢復正常，時序進入第2季，3月營收及2024年第1季財報，皆將牽動台股後市，營收及季報數字表現好且評價偏低的優質股，將有上攻的機會。由於AI仍是今、明年企業獲利成長關鍵，逢低可見到長線資金買盤承接，獲利成長將支撐股價。

展望後市，吳文同補充，美國CSP公司擴大資本支出，持續投資AI伺服器，加上台積電CoWoS產能將陸續開出，有利於上游的供應鏈如CCL、PCB和散熱等公司，業績將提前恢復，預期5、6月台積電CoWoS產能增量開出後，AI供應鏈的獲利明確向上，加上6月台北國際電腦展開幕，第2季台股電子受惠族群仍以AI相關供應鏈為主。經理人第2季選股策略，將鎖定市場具備獨占或寡占、獲利及營收好的企業為挑選基準，挖掘「新AI題材股」作核心布局，掌握AI下一波攻勢。

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