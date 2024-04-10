台股偏多 拉回可進場

台股龍年開春強攻兩萬點並創下歷史新高，瀚亞投信表示，台股短線急漲已將評價拉高至不便宜的水準，但在充沛資金簇擁下，研判多頭格局得以延續，研判盤勢不見長黑不回頭，建議投資人當走勢拉回時，應伺機進場布局台股基金。

瀚亞投資大中華區總裁暨台灣總經理王伯莉指出，儘管市場焦點圍繞在台股ETF，不過實際上主動型產品的績效是有目共睹的，尤其是台股屢創新高，高檔震盪之際，主動式產品在投研團隊的專業選股下，更能為投資人創造好績效，例如瀚亞四檔台股基金包括瀚亞菁華、瀚亞高科技、瀚亞外銷、瀚亞中小型股等成立都超過25年，中長期績效穩健，且各具不同特色。

進入第2季，瀚亞投信台股投資總監劉博玄表示，美國零售銷售狀況亮眼，存貨水準逐漸降低，回補庫存效應將有利於台灣經濟成長，而台灣外銷訂單年增率已明顯脫離谷底、呈現復甦向上，預估已開發市場景氣將率先復甦，身為全球重要供應鏈的台灣，將有機會從中受惠。瀚亞投信看好六大主流產業，包括AI供應鏈、網通、電子零組件、重電、傳產（紡織成衣、自行車）以及金融族群。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，預估指數維持高檔環境下，類股輪動較快速，盤勢將會持續震盪，下半年復甦環境較為明確時，台股有望掀起新一波行情。姚宗宏指出，AI應用領域擴大將有利於半導體產業發展，半導體在2024年將進入向上循環周期。

此外，AI應用也將在市場產生擴大效應，範圍將從雲端走進終端，未來投資焦點將聚焦在具產值高成長、技術門檻較高的產業，如散熱、PCB、半導體及ODM等。此外，全球陷入缺電荒，重電與風電各自有不同的表現空間。而紡織成衣歷經去年庫存去化之後，隨供應鏈下單回歸正常，今年營運動能將恢復成長；自行車產業受惠於中國需求增加，呈現量價齊揚態勢，也讓自行車庫存進入消化尾聲。