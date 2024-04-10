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生醫基金 法人喊加碼

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
生技醫療產業示意圖。 圖／聯合報系資料照片
生技醫療產業示意圖。 圖／聯合報系資料照片

生技醫療基金自去年第4季生醫產業大漲後，過去幾周進入區間震盪整理格局。不過，投顧法人表示，4月中將進入醫學會議旺季，建議投資人把握已回檔整理的逢低加碼機會，布局生命科學領域。

百達投顧指出，每年第2季全球醫學年會密集舉行，自2023年開始，有多場大型國際醫療研討會恢復為實體活動，包括美國神經學學會年會、歐洲人類遺傳學年會等。隨著相關研發成果發表，商機題材也隨之釋出，有助吸引市場目光，更可能創造新一輪併購機會。

生物科技基金績效
生物科技基金績效

上半年醫學會議最密集的期間落在4月中旬至6月底，其中，5月底舉辦的美國臨床腫瘤醫學會尤為受到矚目。各大藥廠在會議期間可能會宣布重大消息，如新藥進展、併購進度，進而激勵生技股價表現。美國醫學會議之所以對產業動態和股價表現極具影響力，主因全球重量級藥廠會在最具公信力的醫學年會上，公布新藥臨床試驗結果和最新治療機制，而市場會根據消息調整投資評級和目標股價。因此，醫學會議往往被視為生技產業的股價催化劑。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，團隊正持續關注減肥藥前景，諾和諾德與禮來藥廠是領先者，但其他生技公司也致力於開發GLP-1藥物，安進預計將在2024年稍晚獲得臨床數據，日前被羅氏（Roche）收購的Carmot Therapeutics則正在進行注射型GLP-1藥物二期臨床試驗，口服型GLP-1藥物也處於一期臨床試驗階段。百達生物科技投資團隊表示，2024年市場預期升息觸頂，在併購熱潮、監管放寬、關鍵新藥等三大動能支持下，看好2024年的併購數量與新藥核准動能再創新高。

生技產業估值相對偏低且今年具備豐富題材，與其他產業相比，生技產業走勢也相對獨立。

富蘭克林證券投顧表示，長期來看，生技股擁有人口高齡化隨之而來的龐大醫療支出等長線題材加持，因此參與生技股長期投資趨勢的良方是「定期定額」。

根據統計，任意期間定期定額投資NBI生技指數三年都能取得不錯的成果，平均漲幅分別達25.04%，正報酬機率均超過八成。此外，投資人也可藉由定期定額投資生技基金來打造攻守兼備的投資組合。

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