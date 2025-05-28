基隆公車處招考40名駕駛 月薪4.5萬元起

中央社／ 基隆28日電

基隆市公共汽車管理處預計招考40名儲備駕駛，每月薪資加上獎金約新台幣4萬5000元至5萬元，今天起至6月10日開放報名，預定8月27日放榜

公車處今天發布新聞稿表示，報名資格不限性別，歡迎具國中以上學歷，且領有職業大客車或職業聯結車駕駛執照，並於5年內累計滿1年以上駕駛經驗者參與甄試，一同加入公車處守護基隆。

公車處長鍾惠存指出，員工是企業最重要的資產，建立安心、友善的職場環境是公車處不變的方向，新進駕駛每月薪資加上獎金約有4萬5000元至5萬元，並依法令提供休息時間，未來配合電動公車購置計畫，也將更新駕駛休息空間。

公車處表示，甄試簡章已於公車處官網公告，採線上報名，預計招募40名正取、20名備取，甄試分2階段，筆試日期為7月12日，路考日期為8月16日，預定於8月27日放榜，放榜後依甄試成績進用。

薪資 放榜 公車

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