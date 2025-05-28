回響／全台缺公車駕駛 交部下周研商

本報「陽光行動」專題揭露全國公車駕駛缺工、老化問題，桃園市交通局自訓駕駛有成，籲中央快開放僑外生擔任客運駕駛，以補足人力。交通部長陳世凱表示，僑外生相關草案尚未通過，目前以本國人作為補充人力優先方案，交通部公路局表示，六月三日將召集各界研商，盼取得共識盡早推動。

桃園市推出「受訓即就業」計畫，一年來新增駕駛一三三人，平均年齡減少○點五歲；桃市府也向女性、原住民、新住民招手，去年底與退輔會合作，招募退伍軍人加入公車司機行列。

交通部原規畫開放僑外生擔任駕駛，勞動部也預告修法，本月初卻稱因語言、法規等問題，缺乏社會共識，政策暫緩。桃園市交通局長張新福說，原已將僑外生納入招募對象，希望中央盡快開放。

各縣市紛紛加薪搶司機，雙北今年初加薪八千元，新竹縣市加碼一萬元留人。台中有客運業者表示，雙北加薪搶人，今年已經被挖走不少人，呼籲中市府提高里程運價，免得司機被搶走。

客運業指出，台中公車運價近年調整過兩次，目前六都最低，台中市交通局長葉昭甫說，不同縣市營業成本不同，台中運價低於雙北，但高於高雄，營業虧損全額補助，台中對業者整體補助未輸給其他縣市；客運公會今年初提出運價調漲需求，近期將召開審議會，樂見運價調高，減輕業者負擔。