台灣有隱形冠軍能解公車司機荒 無奈法規未鬆綁

本報「陽光行動」今揭露全國客運駕駛變少變老，僅少數縣市人數有成長及變年輕。桃園市交通局日前呼籲中央盡快推動僑外生投入公共運輸的計畫，局長張新福今天再喊話，希望修法開放雙層巴士，指台灣打造雙巴技術成熟，但礙於法規無法當公車使用。

桃園為解決司機荒，推「受訓即就業」滿一年，缺額從2百多名下降至1百多名，由於還有缺額，交通局持續擴展招募對象，除了婦女、原住民和新住民，去年底也與退輔會合作，希望退伍軍人能加入服務行列：張新福表示，國軍有很多人才，在軍中已會開大貨車，轉換跑道開大客車，只要稍加訓練就能上路，時間上，會比從頭培訓短。

交通部公路局未解決公車客運司機荒，日前拋開放僑外生從業構想，勞動部也預告修法，但本月初突然喊卡，官員稱是語言能力門檻、訓練與社會溝通等配套需要規畫更周全而暫緩；桃園市交通局認同中央周全計畫與相關配套的想法，但希望中央盡快辦理。

張新福表示，公車客運司機缺人是懸而未解的難題，年輕人不願投入也是事實，引進外籍人力是迫切需求，希望開放僑外生的配套規畫能盡早完成，以利政策早日上路。

「除了僑外生，也希望中央盡快研擬開放雙層巴士上路。」張新福說，在司機員額有限的情況下，雙層巴士是最有效提升載客量的運具，礙於法規，國內雙巴只能用於觀光路線，無法上國道和跨城際運輸。事實上，台灣打造雙巴技術成熟，堪稱隱形冠軍，韓國雙巴幾乎都是台灣業者打造，如果法規能突破，造車不是難事，也能迅速解決問題。