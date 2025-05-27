公車駕駛難尋…台中業者盼提高運價 市府近期開審議會

全台面臨市區公車駕駛缺工、老化問題，薪水是關鍵，台中業者指出，駕駛薪水與每公里運價直接相關，市府提高里程運價，企業才能調薪，不過台中目前運價遠不如雙北。交通局表示，各縣市營運成本不同，鼓勵業者積極提出需求，近期將開審議會。

台中公車運價近年調漲過2次，2022年從每公里43元調升到46元，2023年底再調升到48元。台中某公車業者表示，目前台中的公車運價在六都中仍屬偏低，台北已經超過60元，桃園、新竹也超過50元。

業者認為，運價漲幅不夠、漲速太慢，連帶導致駕駛薪水凍漲，這10年來只調薪過一次約2、3000元，可謂「失落的十年」；作為對比，台北市的公車駕駛10年來薪水漲幅破萬，難免讓然覺得台中市所謂「運價調漲」彷彿打發乞丐，實際上仍不足以維持競爭力。

「如果運價能夠提升，比如調升到每公里52元，就算還是比不過雙北，至少可以讓業者給駕駛、技工與其他從業人員調薪，壓力會小很多」，業者盼市府更加積極調漲，但也不諱言，以過去幾次調漲幅度，要一次調到52元恐怕不太可能。

交通局長葉昭甫表示，里程運價與業者的營運成本直接關聯，不同縣市乃至不同業者的需求不同，台中目前運價雖比不上北部縣市，也高於高雄等縣市，難一概而論，且各業者營運虧損的部分，市府會全額補助，以過去6年而言，台中對業者的補助並未落後其他縣市。

葉昭甫說，市府鼓勵業者積極提出需求，近年作法是由公會彙整不同業者的需求統一提出，交通局請府外專家組成的審議委員會開會審議，通過後再提報府一層編列預算；運價上漲要與營運成本相符，不一定每次都會完全依照業者提案。

葉昭甫指出，客運公會今年初已提出運價調漲需求，恰好審議委員會今年委員名單更新，近期將簽核完畢，預計今年上半年由新的委員會召開審議會，盡速審完提報府一層編預算實施，交通局也希望盡快調漲第三次運價，減輕業者負擔。