陽光行動／月薪8萬也難找到司機 年輕人寧開小黃自由度高

公車駕駛招募新血難，十年來，全台卅五歲以下年輕駕駛流失上千人。為什麼年輕人不愛開公車？過來人說，轉行開計程車就回不去了，收入差不多，但乘客壓力小很多，自由度高，而且公車司機被認為社會地位不高，「講出去感覺沒面子」。

年約四十的李姓男子在雙北開多年公車，以前靠加班費與載客獎金，月薪上看七、八萬，後來受疫情影響轉行開小黃，疫情結束後也沒回老本行。

他說，已投資買計程車，加上疫後公車運量未迅速恢復，薪水肯定不如以往，更重要的是開小黃時間較有彈性，收入不比開公車差，更不必承擔車上幾十條人命的安全、不會被投訴，壓力少很多。

客運業常拜託離職駕駛回任，業界坦言，願意點頭的多數是老司機，年輕人大多轉行開貨車、計程車，甚至賣小吃、創業等，自由度遠勝於開公車，體驗過後就回不去了，幾乎沒有人想重操舊業。

台中洪姓公車駕駛說，年輕人離開公車產業是環境問題，開公車工時拉得長，又常有客訴；薪水雖有調升，但月薪頂多六、七萬元，同樣是運輸業，貨車司機薪水明顯高很多，又不必面對客訴，簡單很多。

首都客運王姓資深駕駛說，公車從早上六點直到深夜十二點，工時偏長，不開車時段也待命，年輕人不愛輪班，無法跟朋友去玩，就會打退堂鼓；而且車上那麼多人，很多新手兩天就離職，不是人人撐得住。

「最怕有事故。」新竹捷乘客運總經理陳順祿說，別以為拿到職業大客車駕照就能開公車，公車駕駛是高度專業的工作，上路後得繃緊神經，機車鑽車縫、臨停違規等，一不小心就會肇事。

陳順祿說，竹科大廠搶人，新竹年輕人不缺工作，當作業員月薪四、五萬元，做一休一，年終還有分紅，公車司機工作風險高，年輕人更不會來跑大車。

首都客運總經理李建文說，年輕人希望待遇好，但更傾向朝九晚五或自由度高的工作，即使出高薪也吸引不了。另有客運業者表示，有些年輕人覺得開公車沒有社會地位，講出去很沒面子，更端不上檯面。