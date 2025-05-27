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陽光行動／客運缺司機減班營運 業者憂路線會裁光

聯合報／ 記者陳敬丰林媛玲郭政芬／專題報導
新竹縣「快捷9號」新公車路線，開學日就鬧出乘客被「放鴿子」的大新聞，縣府憂心5年內縣內近半數駕駛退休，人力更加斷層。 記者葉信菉／攝影
新竹縣「快捷9號」新公車路線，開學日就鬧出乘客被「放鴿子」的大新聞，縣府憂心5年內縣內近半數駕駛退休，人力更加斷層。 記者葉信菉／攝影

公車駕駛減少，最直接的衝擊是路線減班、停駛，乘客要花更多時間等車，降低搭乘意願，影響客運營收，陷入惡性循環。有客運業主管坦言，說不定等到退休時，已經沒公車可搭。

號稱全台「公車之王」的三○七路公車串連台北、板橋車站，去年有一六三九萬人次搭乘，票箱收入三點八五億元，比前年增加百分之八點五，編制有八十九輛車、一○二名駕駛。但除了一些能賺錢的公車路線，其他多半難逃減班的命運。

北市交通局長謝銘鴻說，因應駕駛人力荒，去年協調業者裁撤廿二條公車路線，平假日減班約一五○班次，減輕駕駛工作量。新北市前年全年公車總班次七九一點一萬，去年減為七七七九點五萬班次，共減十一萬六千餘班，平均每天減少三一八班次公車。

台中市公車前年九月起大幅調整班次，以學生通勤為主的跳蛙公車七○○路，每天從十二班減為八班。五條幹線公車班距拉長五分鐘，原本十分鐘一班車，現在要等廿分鐘；還有十三條公車路線減班營運。

台中有客運業者說，前年有四家客運公司退場，市府要求接手空出的路線，但原本人力已不足，根本調不出司機，為了兼顧偏遠路線，只好減熱門路線班次，班距從五分鐘拉長至廿分鐘；人不夠開不出車，乘客等更久、車廂更擠，更不想搭公車，最後是運量下滑、收入減少，形成惡性循環。

為紓解人力荒，政府放寬公車駕駛退休年齡至六十八歲，全國六十歲以上公車駕駛占一成八。竹縣交旅處長陳盈州說，五年內近半數駕駛退休，人力斷層全國皆然。客運業擔心，延長退休年限雖暫時補住缺口，但未來五年大批駕駛退休，全面衝擊公車營運。

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