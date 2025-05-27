陽光行動／開公車工時長又常被罵 司機自嘲路上最底層

天還沒亮，台中二○○路公車的洪姓駕駛帶著沒吃完的餅乾上車，這班車五點整發車，從霧峰亞洲大學開到市區新民高中，他摸黑出門，早餐店都還沒開，每天吃乾糧當早餐。

六十歲的他原是貨車駕駛，卅年前加入台中客運，開公車廿四年後退休，但半年後又重操舊業。他說，公司缺人一直拜託，就答應了。

整天都排班 人老了吃不消

首班車多是超過五旬長者，因沿線的學生很多，第二班擠得像沙丁魚罐頭。駕駛說，每班次有十五分鐘休息，除了車輛充電、填寫班表外，也只能上個廁所、滑滑手機，中午休息卅分鐘吃便當。

洪姓駕駛固定早班，他說，每天五趟車已算輕鬆，有的司機早晚輪、甚至一整天都排班，「人老了，薪水再高也吃不消」，更何況乘客、行人、汽機車駕駛，有千百種理由怪公車司機，自嘲「我們是路上的最底層」。

尖峰時段遇到塞車，是公車駕駛的日常。記者葉信菉／攝影

騎士嗆乘客嫌 怎麼做都錯

他有次右轉時被機車擋路，騎士下車飆罵「你給我下來」、「我今天就針對你」，還摔安全帽、拍車窗；他報警提告，對方被判刑，但他餘悸猶存。公車停等區被汽車占用，他按喇叭提醒會被回嗆，慢慢來又被乘客嫌慢，他苦笑「反正怎樣都不對啦」。

「只能安慰自己有領到錢就好。」洪姓司機說，到站停車、該走就走，被投訴摸摸鼻子就算了；但年輕司機未必能忍耐，很多人因為工時長、壓力大而離開。

新竹縣「快捷九號」新公車路線，開學日就鬧出乘客被「放鴿子」的大新聞，縣府撤換營運業者，捷乘客運臨危受命接手，沿線經過多所學校，包含竹中、竹女、六家高中等，業者戰戰兢兢，就怕又出包。

準點壓力大 怕頻尿喝水少

清晨五時五十分，開車廿年的四十九歲陳姓司機準時抵達起點站竹北市勝利八街，學生已排隊等上車。陳姓司機說，這條路線鬧過新聞，開車壓力很大，而且怕學生遲到，「遇到塞車、下大雨，我比家長還緊張」。

他說，中午只休息廿分鐘，吃飯用吞的，還要清理車廂、車輛基礎保養，執勤怕頻尿，也不敢多喝水。

「快九」第二班六點發車，學生乘客更多，在車上吃早餐、滑手機或打瞌睡。這班車駕駛是五十七歲蘇姓司機，退伍至今都開大客車；他說，每天都在跟時間賽跑，「若害學生遲到，他們隔天就寫信跟縣長投訴。」有次下車幫長輩抬菜籃，遭乘客投訴擅離座位，「像被澆了盆冷水，熱情全消失。」同事在旁補充，「不幫忙會被錄影貼到臉書說沒愛心，這就是司機人生」。