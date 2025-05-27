陽光行動／各縣市搶公車司機 祭出百萬年薪、精美休息區

四月底在基隆就業中心登場的徵才活動，科技業、零售業等上千個職缺，有兩成起薪四萬元以上，求職者眾；經營雙北公車的指南客運總經理簡有政開出八萬元的月薪、年領十三個月薪水徵公車駕駛，另外有八萬元的新進獎金，年薪超過一百萬元，但一整天只有三個人來應徵，讓他感嘆高薪都找不到公車司機。

公車司機有多缺人？交通部公路局統計，全國公路客運缺六六二人、市區客運缺一七九一人。首都客運總經理李建文說，每輛公車最起碼要搭配一點三名駕駛，台北市有三千四百多輛公車，至少要四千四百多人，現在只有三千六百多人，「連最起碼的標準都達不到」。

因缺工嚴重，新竹市府今年起為公車駕駛加薪，原本月薪補貼五千元，今年起加到一萬元，與一溪之隔的新竹縣搶人。新竹縣府補貼駕駛每月一萬元，原本只發到去年底，但新竹市府撒錢搶人，逼得縣長楊文科追加預算續辦防挖角。同屬竹苗生活圈的苗栗縣長鍾東錦得知後，也宣布跟進，苗栗市區公車駕駛都加薪一萬元。

業界都在加薪留駕駛，新竹捷乘客運總經理陳順祿說，開出月薪六萬五起跳，加上輪班、出勤獎金，最高可領六位數，但還是找不到年輕人。

台北、新北今年起紛紛調高運價，為公車駕駛加薪，每月多領八千元。業界表示，二○二三年已整體加薪六千元，這次再加八千，平均月薪就有八萬元。

首都客運祭出新進獎金，任職滿一、三、五個月，各發放兩萬元，還有返家交通補助、單身宿舍等。指南客運發八萬元新進獎金，加上媲美咖啡館的駕駛休息區，宣稱「這已是招募駕駛的標配」。

中部客運業者說，雙北、新竹接連加薪，不少老家在北部的駕駛紛紛被挖走，甚至連已經在台中買房子的駕駛，因為業者提供免費宿舍，也北漂打拚，加上物流業今年起加薪近兩成，元月以來至少流失卅名駕駛。

加薪促成駕駛在同業圈內流動，中興巴士董事長呂奇龍說，加薪確實有效果，應徵的人比以前多，中南部北上的也不少。但業界一致認為，駕駛陸續退休，加薪找來的人力頂多只是平衡，人力荒並未緩解，除非薪水比物流業或多元計程車高很多，否則很難吸引新血，更難改變駕駛老化趨勢。