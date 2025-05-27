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觀察站／駕駛專業 不該被當成服務業

聯合報／ 本報記者洪敬浤
公車缺工問題已久，人力荒已不會回頭。公車駕駛示意圖。圖／聯合報系資料照片
公車缺工問題已久，人力荒已不會回頭。公車駕駛示意圖。圖／聯合報系資料照片

公車駕駛鬧人力荒，客運業坦言，過去四十年不斷在徵人，顯見冰凍三尺非一日之寒。盤點各項對策，不外乎加薪、延長退休年限或補助職業大客車駕訓，問題是客運業勞動時間長、薪資結構複雜，加上對駕駛缺乏尊重，若不扭轉惡劣的勞動條件，恐怕難擋駕駛「跳車」轉行。

雙北捷運已成路網，近年桃園、台中、台南與高雄搶蓋捷運，縣市也積極爭取軌道這條「王道」；各地公車路線紛紛減班、停駛，突發因素脫班也很常見。公車是最便宜、最親民的大眾運輸系統，卻正崩壞中。

追根究柢是人力不足，新血投入意願低，只好延長退休年限，避免人力流失太快，祭出重金招募到的，又多半是「重出江湖」的資深駕駛，短期內穩住人力，但年齡結構往中高齡傾斜，只是讓問題延後五至十年爆發。

是誰逼走公車駕駛？本報記者訪談多名離職、現任駕駛、客運業者與人力、交通學者，關鍵在於公車駕駛社會尊重不足，甚至有駕駛認為，說出自己是公車司機感覺沒面子；這段對談讓人感到心酸，也為載乘客上學、上班、返家、出遊的駕駛們感到委屈。

駕駛交通運具是專業技術，大家尊重機長、船長、列車長，卻輕忽串聯日常生活的「駕駛長」，把公車客運當成服務業，甚至找駕駛麻煩，都是讓他們大嘆「不如歸去」的關鍵。

為了徵才，從中央到地方政府祭出加薪、獎金各式「胡蘿蔔」，但重賞之下為何不見如過江之鯽的勇夫？駕駛的薪資結構複雜，除了底薪，各種名目的津貼與補貼，背後隱藏著高工時成本，以及手握方向盤以外的免費勞動。

公車駕駛肩負乘客安全，一旦發生事故，如何釐清事故責任與風險？往往業者說了算，駕駛成為第一時間被問責的對象。

軌道運輸再發達，也不能取代公車路線，公車缺工問題已久，人力荒已不會回頭，除了短期對策守住人力，更要調整勞動條件、薪資結構，運用科技力量，讓未來還能有公車可搭。

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