陽光行動／加薪無用 學者籲客運業採彈性工時

公車駕駛缺工、老化，政府、客運業想方設法仍難擋離職潮。交通學者認為，加薪等手段只能治標，沒有切中要點，年輕人重視彈性自由，才不想進入客運業，應導入數位管理、開放彈性工時，並提高職業社會尊嚴，因應難以逆轉的人力荒。

逢甲大學運輸與物流學系特聘教授林良泰說，年輕人寧可開Uber（多元計程車），不想綁在公車路線上一整天，客運業若能導入彈性工時，例如安排半天班表，增加排班多元性，可吸引更多人加入。

林良泰說，政府可透過第三方建立優良駕駛人力資料庫，供業者聘用參考；客運業引進數位管理模式，尤其透過ＡＩ輔助，可靈活調度人力。

交通學者鍾慧諭表示，公車路網應重新盤點，以降低人力，又可滿足運輸需求；客運業被認為較傳統、仰賴補貼，政府應放寬差別計價，讓業者開發多元服務，創造營收。

逢甲大學運輸與物流學系教授兼建設學院院長蘇昭銘說，公車司機具備專業技能，把乘客安全送到目的地，但不像飛機機長般獲尊重，客運業應改善薪資結構，減少低底薪、高獎金模式，避免工時長才領得多；老化問題需分析根本原因，單靠加薪無法翻轉。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰說，為什麼年輕人不願投入？應詳查原因，再提出對策，才能對症下藥；各國都遭遇類似狀況，都比台灣早提出因應之道，政府因應客運業缺工問題，「我覺得進展太慢」。

李克聰說，駕駛面對事故、投訴壓力大，加上人力往中高齡傾斜，相對風險提高，客運業應透過保險機制，一方面提供健康保障，遇到事故時以保險因應，減輕駕駛承擔風險，也可穩定人力。