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陽光行動／桃市出錢培訓司機招到133新人 竹縣跟進

聯合報／ 記者陳俊智郭政芬林媛玲／專題報導

公車駕駛老化及人力荒加劇，桃園市政府去年三月開始出錢培訓公車司機，推出「受訓即任用」計畫，每人補助廿萬元，桃園公車駕駛增加一三三人，平均年齡也「年輕」零點五歲。新竹縣府今年也跟進。

花蓮秀林太魯閣族卅六歲的田偲妤是桃園少數女公車駕駛，原在老家從事長照看護，按件計酬月賺四萬五千元，但去年四○三地震衝擊，萌生轉行念頭。

看到桃園市府招募公車駕駛的訊息，薪水還比花蓮高，加上有受訓補助，田偲妤去年暑假報名，考上大客車駕照後，今年二月上路服務，「我原本就有汽車駕照，開大車會緊張，慢慢開就好」。

五十五歲唐明華原是物流司機，送過冷凍食品、家具和包裹，長期搬重物，手腳痠痛毛病不斷。有次送貨途中聽廣播介紹桃園的受訓計畫，他隨即加入，去年十月上路服務。

唐明華說，以前開貨車月薪四萬八，車上只有一個人，很枯燥無聊，還有職業傷害；現在開公車薪水多一、兩萬元，車上乘客雖多，但彼此打招呼很有趣，開車大半年來，跟乘客成為朋友，天氣冷有人送熱咖啡，特別窩心。

桃園市交通局長張新福說，桃園首創公車駕駛培訓，廿到六十四歲都可報名，去年原本招募百人，額滿後追加五十人，今年預計招募百人。統計去年初公車司機缺額二七二人，去年底減少到二一二人，今年四月再減少到一三九人，已補足一三三名司機，駕駛平均年齡也從四十九點八歲，減少到四十九點三歲。

「解決缺工，開源很重要。」張新福說，沒大客車駕照者，先以一般職員入職領基本薪資，市府、業者各出一半，加上學習津貼、完訓獎金，有照上路後三個月、一年與三年各可領獎金，共補助廿萬元；為避免被挖角，今年起須服務滿五個月才能領獎金。

新竹縣府正規畫與業者合作，培訓類似「公費生」的公車駕駛。雙北公車公會、公車聯管會今年三月推動「公車學院」，派資深駕駛輔導新進駕駛員，學習面對行車壓力與應變，避免新手駕駛中途離職。

長照 花蓮 物流 桃園 公車

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