陽光行動／客運人力荒！多管道募新血 轉招女駕駛

面對客運駕駛人力荒，業界近年積極向女性族群招手，也讓「老司機」看到商機，在臉書社團拉了卅多人去當公車駕駛，賺進豐厚的介紹獎金。

職場改善 女司機緩步增加

公車駕駛總人數十年來減少約一成，女駕駛雖少，卻緩步增加。全台女公車駕駛十年前約二五二人，目前占比從百分之二點一九，提高到百分之三點四八，主要集中在六都。

卅八歲吳姓女駕駛開公車約十年，她說，早期職場不友善，工作第三年，孕吐很嚴重，被主管委婉勸退，但她有經濟壓力，生完小孩五個月到另家公司任職，開完一趟車就衝宿舍餵母乳，「不知當初怎麼撐過來的」。

她說，開公車遇上塞車想上廁所或生理期就不方便，數度遇到男乘客言語或肢體騷擾，但待遇不錯，職場環境也有改善，愈來愈多女性加入。

中年加入 快樂開車又賺錢

已耳順之年的潘微蘭原是家庭主婦，四十七歲才去開公車，她說因想多賺點錢「賺得跟男人一樣多」，孩子對她會開公車直呼很厲害，隨著經驗的累積，現在愈開愈快樂。

台中客運駕駛長江佳蓉五十歲，開市區公車八年。她說，中年轉行，家人原擔心風險太大，但女性開公車不會比男性難，不少乘客認為女駕駛更細心，她也建議女兒開公車，「把乘客當家人，開公車是滿開心工作」。

台北客運協理呂燦亮說，近年女駕駛增加，四海站有六名女駕駛，約卅至五十多歲，女性對公車熟練度不輸男性，留任穩定度更高。業界非常歡迎女性加入，但長期的職業刻板印象難打破，女駕駛人數不易大幅提升。

台北市公運處長李昆振說，早期女性開公車人數不到百分之一，近年逐漸提升，仍有成長空間。新北市交通局長鍾鳴時說，女性開車較溫和，對乘客容忍度較高，可積極爭取聘用。

台北客運曾與原民會合作，到原鄉部落招募駕駛，宜蘭羅東站有十多名原住民駕駛。呂燦亮說，原住民體力好、個性樂觀，常一個拉一個進公司，留任率也高。

台北客運駕駛長翁銘男在臉書拉了卅多人當公車司機。記者曾吉松／攝影

介紹新人 獎金提高至2萬

客運業為求才，開出介紹獎金誘因。台北客運駕駛長翁銘男十年前從房仲換跑道開公車，他說介紹新人的獎金從五千、一萬元，疫情後司機荒嚴重，提高到兩萬元。

他把握「商機」，自製文宣打「空戰」，在各大貨運車、聯結車臉書社團發文，他分享經驗、曬薪資條，證實待遇不錯，甚至讓對方跟車跑一、兩趟，建立信心；先後拉了卅人換跑道，最遠從屏東北漂，最年輕才廿八歲。公司為他印製專屬名片，他的同事說「領的獎金真的很可觀」。