陽光行動／全台客運停駛危機 駕駛變老又變少

「公車怎麼還不來？」二月十一日開學日，新竹縣府為通勤學生新開快捷九號公車，首班車就「放鴿子」，學生清晨近六時在站牌前，苦等半小時沒車來，第二班預定六時卅分發車也沒出現。

消失的公車 乘客傻眼

這兩班「消失的公車」讓人傻眼。新竹縣府調查，首班駕駛身體不適搞失蹤，第二班駕駛睡過頭，沒人補位，只好開天窗。沒想到隔周，快捷九號清晨又脫班，因駕駛身體不適，延誤四十五分鐘才發車。

公車是最廉價的大眾運輸工具，各地頻傳脫班、誤點，這是公車產業長期缺工、人力老化下，惡性循環的結果。據統計，目前六十歲以上的公車駕駛占總數一成八，雙北更高達一成九，人力結構若不改善，客運業估計，未來五年難逃大幅停駛、減班的命運。

中高齡駕駛 公車主力

交通部統計，全國市區客運駕駛人數從二○一五年一一八一一人，減至去年一○五八八人，減幅約一成，平均年齡從四十五點二歲逐年攀升，前年跨入「五字頭」達五十點七歲，去年再增至五十一點二歲，十年來公車司機老了六歲。

二○一五年，公車駕駛主力為卅五至五十歲，占總數百分之五十一點五，二○二三年減到百分之卅五；五十歲以上駕駛占比從百分之卅三點九，增加到百分之五十八點九。中高齡司機已成現役主力。

新血更難招募，卅五歲以下的年輕駕駛占比，從十年前百分之十四，逐年遞減為百分之五點六。公路客運駕駛人力的年齡結構走勢相同，整體客運業駕駛的年齡結構，已往中高齡傾斜。

公車停駛危機已隱然浮現。基隆開往新北三重、新莊、板橋的通勤公車一○七○上路廿七年，因乘客減少、駕駛不足，去年七月停駛。同屬基北通勤路線的一五五八，從基隆經國道三到木柵，也因缺工、虧損，今年三月停駛。通勤族說，原本四、五十分鐘的直達車，現在轉火車再轉捷運，尖峰時間至少要花一點五小時。

老字號業者 相繼退場

北漂的呂姓上班族回台中老家，想搭公車到逢甲夜市，在台中車站等了快半小時才有車。他說，以前班距五到十五分鐘，現在尖峰時段十五到卅分鐘才發車；市民搭公車免費，但班次明顯變少，「現在公車都要等好久」。

有百年歷史的新竹客運長期經營桃竹苗路線，因不堪長期虧損、駕駛流失，去年一月先結束桃園十九條路線，去年下半年又終止苗栗、新竹等五十四條路線。超過一甲子的花蓮客運，也因人力等緣故，去年十一月底也吹熄燈號。

台中公車駕駛人數全台第三，前年陸續有老牌的仁友、豐榮、四方與捷順交通四家客運業退場；其中，捷順旗下的雲林客運前年倒閉，四方客運也退出台南路線。

客運業指出，公車駕駛難有新血，短期靠回聘老司機，無法翻轉駕駛流失的趨勢。首都客運集團總經理李建文也感嘆「每天都在招募駕駛」，直言大台北公車現況是老人載老人，駕駛又老又少，若再無年輕人投入，只能減班或退場，憂心未來沒公車可搭。