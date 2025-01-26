新聞眼／台灣媳婦淪「長照棄子」 政府不仁

政府為提升新南向國家勞動力來台，把社會福利當誘因，長照三點○擬將外籍「中階技術人力」納入給付對象。民間團體出面為婚姻移民抱不平，同樣來自新南向國家，終其一生照顧台灣家庭的婚姻移民，是台灣人的妻子、媳婦、母親，老後卻成了「長照棄子」。

台灣號稱人權大國，把社會福利當攬才方式已可議，同樣來自新南向國家的婚姻移民，卻無法享有同樣待遇，衛福部態度強硬，要求婚姻移民努力取得身分證，卻忽略她們因對母國情感、母國規定等因素，導致只有五成新移民取得身分證的現實，不只不人性、枉顧人權，也明顯違法。

中階人力可用長照，同樣來自新南向國家的婚姻移民卻不得其門而入，政府無疑告訴國際，「要有可利用處才能獲照顧，否則請設法變成台灣人。」婚姻移民對台灣家庭貢獻大，難道對政府來說，不能化成帳面的勞動力數字，就等於移民媳婦毫無價值？

衛福部作為社會福利體系最高主管機關，理應強化資源分配，照顧弱勢，對於經濟、家庭、社會地位均屬弱勢的婚姻移民，卻毫不留情關上長照資源大門，連研擬讓新移民納入長照給付對象可行性都不願，根本是帶頭歧視。

此外，台灣邁入超高齡社會，愈來愈多困難照顧的失能者，即使長照投入大把資源，也難吸引年輕人投入照服工作，婚姻移民想當照服員，自願充實長照人力，同時解決自身缺乏喘息的現況，衛福部不僅未提供完善資源，連多國語言訓練課程都要民團自掏腰包，凸顯政府完全缺乏人才資源使用的遠見。