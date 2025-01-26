台籍沒意願…新移民當照服員 缺資源

進入超高齡社會，國內長照需求不斷擴張，本國籍居服員人數成長卻出現停滯，不少新移民婦女想從事照服員賺取薪水，但現行照服員訓練、考照制度缺乏多國語言翻譯，導致新移民照服員只能從事送餐等簡單業務，恐在明年長照三點○實施後被取代。

「比起要求移民媳婦當無酬照顧者，新移民擔任照服員更划得來。」家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，照服員工作若做得不錯，月入四、五萬元不是問題，對比長照自付額一千多元起跳，可讓新移民用「機會成本」概念說服家人讓自己外出工作，從日復一日照顧家人、處理家務過程中解脫。

不過，長照訓練過程缺乏通譯，僅少數民間團體自掏腰包，為新移民設計由多國語言教授的準備課程。南洋姊妹會秘書長陳雪慧表示，缺乏多語言服務，訓練過程無效，移民考取照服員執照時只能死背，服務品質受影響，加上社會對新移民、外配的汙名化尚未完全翻轉，新移民擔任照服員常被退貨，只能從事簡單的送餐服務。

據了解，長照三點○有關送餐服務，將取消申請經費代碼，改由志工服務。陳雪慧表示，若移民無法從事替代性低的照服員工作，不僅未來就業後路被斷，對國家而言，新移民難以充實照服員人數也是一大損失，「不如從一開始就好好培訓。」

陳雪慧說，政府應建立多語教材及考試系統，提供多語語音輔助考照，協助新移民克服語言障障，也應發展移民照顧服務員支持系統，地方應鼓勵獎勵居服督導員輔導移民照服員，讓新移民成長照助力。