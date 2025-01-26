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外配未必選擇歸化…差1張身分證 阿妮失明拖累全家

聯合報／ 記者江良誠陳俊智潘奕言陳雅玲／連線報導

印尼籍「阿妮」嫁來台灣廿八年，她患有糖尿病，五年前因糖尿病併發症發作，導致雙眼失明，因沒有身分證，無法申請居家服務，丈夫要拚生計，無法兼顧照顧太太與小孩，全家頓時陷入困境，為了使用長照，阿妮被迫拋棄印尼國籍

另一名住在屏東的六十多歲秘魯籍男子與台灣妻子結婚廿多年，因秘魯家人不希望他放棄國籍，一直未歸化我國籍，五、六年前他罹患巴金森氏症，因無法申請長照，僅能由妻子照顧，去年妻子過世，無人照顧，僅能委由小舅幫忙料理生活。

男子罹病後，妻子也想幫他申請歸化，但礙於秘魯與我國無邦交，申請過程繁瑣，得飛到香港辦理，至今妻子已離世，申請手續還沒跑完；男子家人認為，他住在台灣廿多年，也有永久居留權，早已是台灣人，只差一張身分證，應修法讓像他這樣的「台灣人」得到長照保障。

雲林縣一名不具名的新住民說，遠嫁來台的新住民多數認可台灣社福制度好，也想成為台灣人，但受限母國或老家的特殊因素，如財產或宗教因素，才會選擇不馬上歸化。但他們來台多年，早已是台灣的一員，政府以國籍區分，一直將她們排除在外。

南投縣新媳婦關懷協會總幹事朱思美說，外籍姐妹為台灣人口、經濟做出巨大貢獻，因未取得身分證就無法用長照，讓許多外配家庭比一般家庭更容易淪為弱勢，政府應重新思考對外配的權益保障，適度修改國籍法，讓半數以上婚姻移民也享有同等的社會福利，讓台灣成為「真正」的共融社會。

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