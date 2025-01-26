外配嘆被當免費外勞 民團籲加強通譯服務

長照是國內重點政策，政府投入資源不斷增加，要讓民眾不必因為照顧家人失去生活，從東南亞國家遠嫁來台的婚姻移民，卻常被台灣家庭當成免費外勞，除要求照顧丈夫、公婆，甚至家族中有人失能就要照顧，欲使用長照資源作為喘息，卻遭遇語言屏障。民團呼籲，長照服務應考量文化多元性，發展移民支持團體及多國語言通譯服務。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，家總調查，台灣的男性照顧者比率近年顯著提升、女性照顧者比率下降，且「媳婦照顧者」比率已降至一成以下，但新移民家庭卻仍存在不平等，彷彿時空倒流卅年。新移民媳婦時常在婚姻媒合過程中，以照顧丈夫或公婆為動機，帶有照顧責任的婚姻，使得移民女性無法作主，也沒辦法有工作，來到台灣被強加上唯一的「功能」是照顧台灣家庭一家老小。

南洋姊妹會秘書長陳雪慧表示，新移民媳婦遇到照顧難題或身心疲累時，常被台籍家人質疑「想偷懶」，想要使用長照資源，又苦於不是家中主要決策者無法使用，加上許多移民家庭認為「有外籍媳婦照顧，何必花錢用長照？」導致移民媳婦被視為外籍看護，長期負擔照顧重責，最終面臨身心崩潰，甚至發生憾事。

陳雪慧表示，長照服務如政策宣傳、長照服務契約書、復康巴士訂車等環節，均以中文為主，即使有東南亞語言譯文，也常是直譯，新移民反映「有看，沒有懂」，導致新移民難以接近長照資源，就連照顧到身心出問題，想使用長照服務的心理諮商，也沒有通譯協助。

南洋姊妹會建議，未來各項長照服務過程，應配置通譯人員，衛福部也應協助照顧服務人員準備多元文化工具包，包含各國文化特色與溝通技巧等，中央及地方政府則應在醫療、社工等工作人員聯繫會報納入移民家庭服務案例，提升從業人員文化敏感度，並提供資源，鼓勵民間團體發展新移民支持團體。

陳景寧表示，家總設置家庭照顧者關懷專線，未來將與民間團體合作，成立多國語言長照諮詢專線，讓面對照顧難題的移民姊妹了解，「除了埋頭苦撐，仍有其他選擇。」