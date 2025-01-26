長照3.0排除外配 民團年後要求監院調查

婚姻移民淪長照孤兒 製表／元氣中心 衛福部明年將推出長照三點○，衛福部次長呂建德日前表示，除既有長照對象外，腦中風、癌末患者，與取得永久居留權外籍專業人士、中階技術人力等，擬納入適用對象。但政策排除婚姻移民，南洋姊妹會本月向衛福部遞交「移民照顧政策建言書」，並指出依國籍區分是否適用長照資源，已違反「長照服務法」，年後擬要求監察院調查。

據內政部二○二三年新住民生活調查報告，三成九新住民在台居住逾廿年，百分之十四點二為五十五歲以上，新住民已進入中老年生涯。泰國新移民二代王秋雯表示，父親已過世，母親沒台灣身分證，自己是獨生女，未來照顧責任全落在身上，對於母親無法使用長照服務，非常焦慮，想將她送回泰國，母親卻表示，已離開泰國卅多年，即使回家也是物是人非。

「近五成婚姻移民未取得公民身分，無法享有長照資源等社會保障，與長照服務法精神背道而馳，衛福部有違法之虞。」南洋姊妹會秘書長陳雪慧說，長照服務法第一條第二款嚴禁差別待遇行為，要求不得因為種族、國籍而排除特定對象使用長照服務，國內長照政策排除移民家庭，加劇家庭內部焦慮。

陳雪慧強調，婚姻移民非一般移民，是對台灣家庭有重大貢獻的台灣媳婦，從年輕時照顧公婆，後續生養子女成為台灣人的父母，年老後卻無人照顧，很不合理。

許多移民女性為了長期照顧家庭，無法參與工作，導致她們無法累積經濟保障，隨年齡增長，這群女性面臨年金不足及貧困風險，若遇離婚，她們的生活更無保障。移民照顧政策建言書中提到，婚姻移民經常面臨文件缺漏，嚴重時無法放棄國籍，而取得台灣身分證，也有不少人順利成為台灣公民，卻在申請補助時遭遇阻礙。

衛福部長照司副司長吳希文回應，國家資源有限，長照二點○以我國國民為優先給付對象，外國人士僅開放符合馬偕計畫資格者；因衛福部未有相關移民人數、年齡等資料，因此無法針對長照資源預估使用量進行評估。長照三點○也僅配合國發會政策納入專業人士，尚未討論新移民是否納入服務對象，鼓勵新移民申請歸化國籍，即可使用長照服務。