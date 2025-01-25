長照外配2／外配總被當免費外勞 照顧責任被迫一肩扛

長照是國內重點政策，政府投入資源不斷增加，要讓民眾不必因為照顧家人失去生活，從東南亞國家遠嫁來台，成為台灣媳婦的婚姻移民，卻常被台灣家庭當成免費外勞，除要求照顧丈夫、公婆，甚至家族中有人失能就要照顧，欲使用長照資源作為喘息，卻遭遇語言屏障。民團呼籲，長照服務應考量文化多元性，發展移民支持團體及多國語言通譯服務。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，根據家總調查，本國照顧者男性比率顯著提升、女性照顧者比率下降，尤其「媳婦照顧者」比率已降至10%以下，新移民家庭卻仍存在嚴重不平等，彷彿時空倒流30年，新移民媳婦時常在婚姻媒合過程中，就以照顧丈夫或公婆為動機，帶有照顧責任的婚姻，讓她們無法作主，被迫照顧夫家一家老小。

南洋姊姐妹會秘書長陳雪慧表示，新移民媳婦不僅比本國媳婦更容易成為照顧者，遇到照顧困難或身心疲累時，也常被台灣籍家人質疑是「想偷懶、找藉口休息」，即使想要使用長照資源作為喘息，卻苦於不是家中主要決策者，加上許多移民家庭存在「既然有外籍媳婦照顧，何必花錢用長照？」思維，導致移民媳婦照顧到最後身心崩潰，甚至發生憾事。

陳雪慧表示，現行長照服務從政策宣傳，到照服員評估過程，評估通過之後簽訂的長照服務契約書，以及復康巴士訂車等環節，幾乎都以中文為主，即使有翻譯文字，內文也常是直譯，缺乏跨文化觀點，經常遇到新移民反應「有看沒有懂」，無效宣傳的情況，導致新移民難以接近長照資源，就連照顧到身心出問題，想使用長照服務的心理諮商，也沒有通譯協助。

南洋姊妹會提出建言，未來除各項長照服務過程，應配置通譯人員，衛福部應協助照顧服務人員準備多元文化工具包，包含各國文化特色與溝通技巧等，並透過中央及地方政府應主動透過醫療、社工等工作人員聯繫會報，定期納入移民家庭服務案例，提升從業人員文化敏感度。此外，政府應提供資源，鼓勵民間團體發展新移民支持團體等服務。

陳景寧表示，有些新移民一輩子都沒離開過所在縣市，這起因於新移民家庭不願讓移民接觸過多外界資訊，基於傳統心態擔心移民媳婦「會學壞」，再加上語言隔閡與文化差異，讓新移民接受長照服務難上加難，家總雖設置長照專線，但目前僅提供中文服務，未來將與民間團體溝通合作，設置不同語言的長照諮詢專線，讓更多面對照顧難題的移民姊妹知道，「除了自己埋頭苦撐，也有其他選擇。」