長照外配1／長照排除婚姻移民 民團年後要求監院調查

衛福部明年將推出長照3.0，次長呂建德日前表示，除既有長照對象外，腦中風、癌末患者，與取得永久居留權外籍專業人士、中階技術人力等，擬納入適用對象。不過，政策獨漏婚姻移民，南洋姊妹會本月向衛福部遞交「移民照顧政策建言書」，秘書長陳雪慧指出，依國籍區分是否適用長照資源，已違反長照服務法，預計年後擇日向監察院要求調查，衛福部未依法行政。

根據內政部移民署2023年新住民生活調查報告，39%新住民在台居住超過20年，14.2%為55歲以上，新住民已進入中老年生涯。泰國新移民二代王秋雯表示，父親已過世，當初嫁來台灣的母親沒有台灣身分證，她自己是家中獨生女，未來照顧媽媽的責任將會全落在自己身上，對於母親無法使用長照服務，非常焦慮，想將她送回泰國，但母親卻表示，已離開泰國30多年，即使回家也是物是人非。

陳雪慧說，台灣長照政策排除移民家庭，加劇家庭內部壓力與焦慮，但長照服務法第一條第二款嚴禁差別待遇行為，要求不得因為種族、國籍而排除特定對象使用長照服務，何況婚姻移民不是一般移民，而是對台灣家庭有重大貢獻的台灣媳婦，從年輕時照顧公婆，後續生養子女成為台灣人的父母，年老以後卻無人照顧，很不合理。

許多移民女性因長期照顧家庭而無法參與工作，這導致她們無法累積經濟保障，隨著年齡增長，這些女性面臨年金不足及貧困風險，若遇離婚生活更無保障。建言書中提到，婚姻移民經常面臨文件缺漏，嚴重時無法放棄國籍，取得台灣身分證，也有不少人順利成為台灣公民，卻在申請補助時，遇到各項阻礙。

陳雪慧說，目前近5成尚未取得公民身分婚姻移民，無法享有長照資源等社會保障，不僅與長照服務法精神背道而馳，衛福部也有違法之虞，若情況再不改變，預計年後將至監察院要求監察委員立案調查，衛福部未依長照服務法行政。

面對質疑，衛福部長照司回應，國家資源有限，長照給付對象範圍，須衡量財力、收入、家計負擔、照顧必要性等，長照2.0以我國國民為優先給付對象，外國人士僅開放符合馬偕計畫資格者，長照3.0則配合國家政策，擬開放外籍專業人士使用。

長照司副司長吳希文指出，移民人數及長照資源預估使用量，因衛福部未有相關移民人數、年齡等資料，因此無法針對長照資源預估使用量進行評估，長照3.0目前也僅配合國發會政策納入專業人士，並未討論新移民是否納入服務對象，鼓勵新移民申請歸化國籍，即可使用本國長期照顧給支付服務相關措施。