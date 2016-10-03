【迴響】拉起流沙中年 勞動部推中高齡再就業

2016-10-03 13:43 聯合報 記者黃信璁、陳智華、楊萬雲╱即時報導



WhatsApp



不少中高齡失業或領低薪，加上受到少子化衝擊，勞動部指出，台灣人口紅利逐步消失。記者楊萬雲／攝影 分享 facebook 不少中高齡失業或領低薪，加上受到少子化衝擊，勞動部指出，台灣人口紅利逐步消失，已將中高齡促進就業列為施政重點，透過續留職場、重返職場、在地就業等策略，協助中高齡以上勞工持續活躍職場。

勞動部勞動力發展署身障者暨特定對象組長蘇昭如表示，主計處一○三年中高齡工作歷程調查顯示，四十五到六十四歲中高齡有一二○萬人退出職場，原因包括健康不佳、公司關廠歇業移到海外，還有是為照顧家人，被迫離職。

少子化衝擊下，蘇昭如說，台灣人口紅利減少，希望多一點勞力留在市場；一邊上班，一邊還要照顧年邁父母非常辛苦，日本出現為照顧年邁雙親離開職場的介護離職，台灣不少中高齡也因照顧家人而離職。因此希望長照體系更健全，減少介護離職情形。

鼓勵職場老少配 拉流沙中年一把

蘇昭如表示，為讓更多雇主願雇用中高齡勞工，發展署近來舉辦座談會，讓雇主了解雇用中高齡的優點。有些企業指出，現在年輕人很挑工作，工作做不久就離職，雇用中高齡穩定性較高。有公司則將年輕人和中高齡員工編組，一起合作，發揮「一加一大於二」的戰力。

續留職場部分，發展署補助企業為員工辦理在職訓練，勞工有三年最高七萬元的參訓補助；為鼓勵雇主為中高齡員工改善就業環境、減少工作障礙，也提供每人十萬元的職務再設計補助。

重返職場部分，發展署除已在北、南成立兩座銀髮人才資訊中心，各地就業中心也會提供個別化就業服務，並運用雇用獎助津貼。只要雇主願意聘用四十五歲到六十五歲的失業者，每人每月補助一萬兩千元，可補助十二個月。

什麼是「流沙中年」？

在微暗的角落，愈來愈多中年人在貧窮線邊緣掙扎，如同身陷貧窮的流沙漩渦，不斷下墜，成為「流沙中年」。他們可能是台灣產業外移、薪資凍漲的窮忙族；可能為了照顧家人，被迫放棄還算富足的生活，淪落照顧貧窮化的循環中。

他們是社會的縮影，可能就在你我身邊，但他們的痛苦卻長期被社會忽視。因此採訪團隊走進他們的家中，以多媒體敘事呈現他們的生活與困境，也試著提出解方，幫助中年人從貧窮的流沙中脫困。

●看更多「流沙中年」的故事請點我