徐國勇上任首次記者會 宣布金管會主委請辭

2016-10-03 13:15 聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導



WhatsApp



行政院新任發言人徐國勇（圖）中午緊急召開記者會，表示金管會主委丁克華兩度口頭請辭，林全昨晚口頭答應，政務副主委桂先農依規定要同時離開，由另一位副主委黃天牧暫代。記者陳正興／攝影 分享 facebook 行政院新任發言人徐國勇中午緊急召開記者會，表示金管會主委丁克華兩度口頭請辭，林全昨晚口頭答應，政務副主委桂先農依規定要同時離開，由另一位副主委黃天牧暫代；剛上任發言人一職，徐國勇在記者會後被眾記者們包圍交換名片、留電話，顯得十分忙碌。

傳丁克華遭立委逼退 政院：尊重問政職權

行政院新任發言人徐國勇（左二）中午緊急召開記者會，表示金管會主委丁克華兩度口頭請辭，林全昨晚口頭答應，政務副主委桂先農依規定要同時離開，由另一位副主委黃天牧暫代；剛上任發言人一職，徐國勇在記者會後被眾記者們包圍交換名片、留電話，顯得十分忙碌。記者陳正興／攝影 分享 facebook

【中央社／台北3日電】金管會主委丁克華請辭，傳是因立委逼退，行政院發言人徐國勇今天中午召開記者會表示，尊重立委問政職權。

丁克華請辭，行政院發言人徐國勇中午召開記者會。對於丁克華請辭的時間點，是否為立法院財政委員會9月29日召開兆豐案秘密會議後？以及丁克華遭民進黨籍立委點名不適任，是否為請辭原因？

徐國勇表示，丁克華是在上週六（10月1日）之後才口頭請辭，林全是在昨天口頭准辭，書面辭呈是在今天早上送到。

他表示，立委基於問政、理念要求丁克華請辭，這是立委們的問政職權，對此予以尊重。至於丁克華是否因為立委問政而起了請辭念頭，他不清楚，無法代為回答，丁克華的動機並沒有在請辭說明中提到，僅表示兆豐、樂陞案的行政、檢察及未來改進方案已告一段落，決定以負責任態度請辭。

丁克華在辭職聲明中提到，「惟外界對於本人及金管會之質疑仍不斷出現，本人唯有辭職自清，並期望藉此停止對金管會的傷害。」記者詢問，所謂外界可能是電視名嘴在電視上的種種討論與質疑，這些發言是否已經逾越尺度？

徐國勇表示，電視節目對這些事件的評論屬於言論自由尺度，只要沒有逾越尺度，台灣是一個民主社會，無法限制電視節目或名嘴的評論。

對於外界指稱林全在金融人事權上「大權旁落」，未來在金管會主委遴選上是否有困難？

徐國勇表示，林全的權力並沒有旁落，「包括我在內」，都是林全徵詢、約詢後聘任，不會有（大權旁落）這種情況發生。台灣的金融人才很多，這是林全職權，他會去尋覓好的人才，相信很快會把接任金管會主委及政務副主委的人選向大家說明。