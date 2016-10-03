丁克華下台還不夠 黃國昌盼兆豐案應往上追究

2016-10-03 13:08 聯合報 記者徐偉真╱即時報導



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金管會主委丁克華請辭，時代力量立委黃國昌說，丁克華下台了，「但對於過去數年發生的種種重大違失，應該負責任的人呢？」

黃國昌說，台灣社會真正關切的重點是兆豐案的真相，以及過去到底哪些環節發生差錯，包括為何在2010年到2012年巴拿馬分行違法之後，竟沒有檢討改正、也沒有究責，而讓相同的重大缺失持續在紐約分行發生，「在這段過程中，真正該負起責任的人是誰？往前、往上的究責，必須徹底釐清。」

黃國昌指出，期許新任主委誠實面對問題，展現大刀闊斧的魄力，才有可能徹底改革，重建金融秩序。