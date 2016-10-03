農損嚴重 藍盼一年補助不限次數

2016-10-03 13:06 聯合報 記者徐偉真╱即時報導



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國民黨團呼籲政府廢除同作物一年僅補助一次的限制 分享 facebook 梅姬颱風造成巨大農損，中南部果農今天在國民黨立委陪同下舉行記者會，拿著被颱風吹壞的葡萄向農委會請命，希望能放寬補助標準。

國民黨立委王惠美說，時代在變、農民技術也在變，種葡萄每公頃成本40、50萬，但行政院每公頃補助9萬元，還規定一年只能請領一次補助，但是葡萄一年兩收，她批評這是農委會行政怠惰，變相鼓勵農民休耕；農糧署副署長林麗芳說，農委會針對天然災害進行補助，不是補償農民所有損失，未來將朝向農業保險進行規劃。

梅姬颱風造成中南部嚴重農損，行政院長林全與農委會主委曹啟鴻上周末頻頻下鄉勘災，但對於受災補助救助指示卻出現不同調，引發農民不滿，國民黨立院黨團呼籲農委會落實林全說的補助「從優、從速、從寬、從簡」，並廢除同作物一年僅補助一次的限制。

台中新社葡萄農民張班長拿著被颱風吹壞，果實根棉花棒頭差不多大小的葡萄表示，葡萄一年兩收，年初寒害農民雖申請到救助了，但可結果採收的也所剩無幾，這次採收期又遇颱風來襲，因為不同期別都需要再投入成本，卻因農委會「災害補助以一年一次」為原則，年初投入至今的生產成本，勢必血本無歸。

王惠美說，農委會官員要有同理心，災害救助應採收成季損失而非拘泥一年一次，農委會對於林全的要求一再打折，只會說要回去研議、再研議，曹啟鴻勘災根本是作秀、敷衍農民，無法解受災農戶的燃眉之急。

國民黨立委張麗善說，政府在重建的關鍵時期還要在認定上斤斤計較，曹啟鴻根本不能苦民所苦，院長走到哪補助就翻倍，蒜農從每公頃3萬6千元調整到7萬2千元，「但沒有院長就沒有補助，其他農民依舊苦不勘言，試問這樣的制度公平嗎？」