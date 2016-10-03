丁克華請辭重擊內閣 徐國勇：林全的人事權未旁落

2016-10-03 13:04 聯合報 記者李順德╱即時報導



WhatsApp



行政院發言人徐國勇上午舉行記者會，第一場公開記者會就是重大財金首長的請辭案。

行政院長林全已於上午批准金管會主委丁克華及政務副主委桂先農的請辭案，請辭理由依丁克華的所提，理由為兆豐銀事件處理失當，受到美方監理機關的重罰。

徐國勇表示，丁克華的請辭，並不影響行政院督導小組的進度，督導小組下午將繼續開會，釐清行政疏失與責任。外界認為丁克華的請辭是代表林全金融人事權的旁落，徐國勇說「林院長的人事權並未旁落，包括我在內都是林全任命的」。

徐國勇說，林全會盡速尋覓接任人選，並將政務副主委一併補齊，很快就會有結果。

行政院新任發言人徐國勇（圖）中午緊急召開記者會，表示丁兩度口頭請辭，林全昨晚口頭答應，政務副主委桂先農依規定要同時離開，由另一位副主委黃天牧暫代。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

據了解，丁克華是在上周六向林全提出口頭請辭，當天仍予慰留，至昨晚因丁克華堅辭，林全決定同意他的辭職。丁克華一大早將書面辭職書送抵行政院，行政院批准書面辭呈。徐國勇說，副主委桂先農因與首長同進退，因此，兩人的請辭書雙雙獲准。