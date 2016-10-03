丁克華、桂先農請辭 政院：兆豐與樂陞案不受影響

2016-10-03 12:54 經濟日報 記者潘姿羽╱即時報導



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樂陞案、兆豐案是近期最大的金融案件，如今負責機關金管會主委丁克華、副主委桂先農雙雙請辭，是否會拖延事件處理進度？行政院發言人徐國勇說明，政務副主委跟隨主委辭職是組織體系規定，因此才會兩人一同請辭，不過，兆豐案案督導小組持續進行討論，相關責任也在釐清當中，不會因為原先最熟悉業務的主委、副主委不在，就產生遲延或相關問題。

至於樂陞案，徐國勇說明，檢調正在積極偵辦中，且因有時間限制，會在很快時間內繼續偵辦，並有足以對社會大眾說明的結果出來，因此這次人事異動不會影響到樂陞責任釐清，也不會影響到兆豐跟樂陞案的處理進度。