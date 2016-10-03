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代理主委黃天牧 接棒查兆豐、樂陞案

2016-10-03 12:47經濟日報 記者吳靜君╱即時報導

金管會副主委黃天牧。 本報系資料照
金管會副主委黃天牧。 本報系資料照
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金管會主委丁克華今天請辭獲准，並發聲明稿說明兆豐案和樂陞案，丁克華說，外界對於兆豐案質疑不斷，期望以請辭自清，並請外界停止對外界對金管會傷害。

丁克華表示，兆豐銀行輕忽美國紐約分行去年金檢瑕疵，處理失當，於今年8月受到美方監理機關重罰。金管會隨即要求究責，並釐清防制洗錢申報等問題。

金管會事發後第一時間，即進行行政調查，另成立專案小組調查，並接受行政院督導小組指示，釐清相關事實及責任。惟外界對金管會的質疑仍不斷出現，唯有辭職自清，並期望藉此停止對金管會的傷害。

其次，對於樂陞案的處理，因該案依法係採申報制，會盡全力保障投資人權益，其中投資人保護中心已正式受理應賣投資人登記，並向法院聲請假扣押，將儘速提起團體訴訟，協助投資人求償。

嚴辦相關涉及證券詐欺及不法交易，追究相關人責任，其中公開收購人百尺竿頭惡意未履行交割行為涉有證券詐欺罪嫌，金管會已於9月2日移送檢調單位偵辦，含樂陞股票、權證及可轉換公司債異常情事，金管會已移送檢調單位併同上開證券詐欺案偵辦，另對於中信銀、中信證予以行政處分。

最後檢討公開收購制度等已積極辦理，對於違法違規者，絕不寬貸，追究到底，無任何顧慮，並已將處理過程及完成進度，主動對外說明。

他強調，即日起辭去主委一職，並不接受任何其他職務安排。

另外，金管會副主委桂先農也因為政務副主委，一起請辭，兩案由金管會副主委黃天牧暫代。

金管會兆豐案樂陞

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