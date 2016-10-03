促協金及電力空汙排放標準不同 縣府促台塑勿混為一談

2016-10-03 12:46 聯合報 記者胡瑋芳╱即時報導



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雲林縣長李進勇今天在臉書上Po文表示，雲林即將實施全台最嚴空汙標準，但「台塑六輕卻回應一年提撥1.5億元促協金，縣府就不可再實施空汙加嚴標準。」令人費解。他強調，「台電促協金」與「雲林縣電力設施空氣汙染物排放標準」並不相關，呼籲台塑六輕能依法為環境品質盡一分心力，勿將兩件事情混為一談。

「台電促協金」是台電支出「代收代付」款項，依「促進電源開發協助基金執行要點」，專款用於回饋地方。「雲林縣電力設施空氣汙染物排放標準」則是環保局早從102年就開始研議，歷經2年多研議，召開過公聽會，也邀集相關專家學者開會討論，至104年7月函報環保署，直到105年9月21日中央環保署才正式核可雲林縣相關加嚴標準。

台電跟麥電公司購電之計價公式，本包含約購電電價1%之促進電源開發協助金，自麥電從90年商轉以來累計至103年底至少就有24.9億促協金，且仍每年持續累積中，這些促協金是要回饋地方，本屬雲林縣民，六輕至今只願提4年每年1.5億之社會福利措施，其他18.9億至今仍未歸還縣民。