快評：丁克華下台 深綠鬥爭老藍男序曲響起

2016-10-03 12:42 經濟日報 記者韓化宇╱即時報導



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禁不起親綠政論節目連日轟炸，金管會主委丁克華中午宣布請辭，這也代表著，蔡英文總統信任專業事務官的做法，到最後仍被黨內鬥到妥協，接下來的人事也會以深綠青睞的為主；其他掌握資源的「老藍男」部會首長，在丁克華辭官後，也面臨極大政治壓力。

丁克華從早期財政部證管會基層做起，在公務體系一路做到證管會主委，也擔任過集保公司董事長、櫃買中心董事長，熟稔證券市場的理論與實務，是訓練有素的技術官僚。

但秀才遇到兵，有理說不清。兆豐案從專業角度看，其實非常單純。兆豐銀行紐約分行被美國紐約州金融服務署（DFS）金檢發現未按規定申報客戶疑似洗錢的交易，加上兆豐銀行被DFS檢查出缺失後，回應態度敷衍，所以才遭美方重罰新台幣57億元。

所謂不經一事、不長一智，台灣主管機關及金融業應從這件事徹底了解到，在海外法令遵循馬虎應對，就會付出慘痛代價，特別在開罰向來不手軟的美國，這是57億元罰單所要繳的學費。

可悲的是，一個難得的教育機會，在深綠及獨派勢力眼中，卻是一個可以鬥爭國民黨、甚至鬥爭林全的大好機會。於是，他們先把洗錢案與曾在兆豐任職過的前總統夫人周美青硬扯在一起，再由親綠政治名嘴搧風點火，影射兆豐是在幫國民黨洗錢，把一個單純的案件扭曲成繪聲繪影的政治案件。

對於深綠及獨派的人來說，丁克華要做的，應該是就算沒證據，也要含沙射影來暗示「就是國民黨洗錢」，如同兆豐金董事長張兆順上親綠政論節目，配合主持人及滿場名嘴們講些曖昧不明的話。

然而，丁克華是一個老實的技術官僚，有幾分證據說幾分話，金管會、財政部、法務部勞師動眾追查結果，卻是所有疑似洗錢匯款「與台灣人無關」。就算事實擺在眼前，深綠及獨派仍認為，是丁克華搞砸了他們的鬥爭派對，所以從上星期開始，親綠名嘴開始直接點名丁克華下台「負責」。

問題是，丁克華要負什麼責？是要負政治鬥爭不力之責？今天丁克華下台，接下來鬥爭矛頭，會不會指向在兆豐案中沒有角色的財政部長許虞哲？號稱財經內閣的林全痛失財金左右手，還頂得住深綠勢力的步步逼迫嗎？其他掌握資源的老藍男部會首長們，是否如坐針氈，擔心一旦爆發棘手大案，就會淪為鬥爭對象？

丁克華的下台，象徵「英全」向深綠跨出妥協第一步。接下來的人事安排，很可能就是政治正確為主；任用專業技術官僚的理想之夢，也隨著丁的離開而逝去。