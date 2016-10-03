南市議會臨時會 推擠衝突又有議員掛彩

2016-10-03 12:35 聯合報 記者曹馥年╱即時報導



WhatsApp



台南市議會今天召開臨時會，藍、綠黨團在主席台爆發激烈衝突。推擠中，市議員王家貞疑似頭、腳部受傷；民進黨市議員賴惠員疑遭椅子砸中胸口掛彩，雙雙送醫。代理議長郭信良宣布簽到32席達法定人數，召開臨時會，但隨即在推擠中宣布休息，下午2點再開會。

國民黨市議員王家貞在推擠中掛彩送醫。記者曹馥年／攝影 分享 facebook

南市議會臨時會上周因簽到人數不足流會，爆發民進黨籍代理議長郭信良被鎖在辦公室，以及國民黨議員洪玉鳳疑遭民進黨議員郭清華攻擊，導致眼窩骨折，醫院評估需住院6天的插曲。今天順利成會卻再爆發衝突，雙方都添傷兵。

【中央社／台南3日電】

台南市議會今天進行臨時會，國民黨要求等住院中的議員洪玉鳳出院後再進行議長補選，民進黨堅持開會，雙方爆發肢體衝突。主席郭信良混亂中宣布下午投票，兩名女議員受傷送醫。

台南市議會在民進黨議會黨團要求下召開臨時會，希望進行議長補選事宜；國民黨團持不同意見，9月30日開會首日爆發衝突，洪玉鳳在混亂中遭打中左眼送醫，開刀住院治療。

今天臨時會進入第2天議程，開會前由代理議長郭信良邀集國民黨、民進黨、及無黨籍3黨團代表進行政黨協商。最後協商破局，民進黨團堅持開會進行議長補選；國民黨多名議員持標語占據發言台及主席台，還有人等在議場的入口，準備阻擋郭信良進入議場。

國民黨團書記長蔡育輝表示，洪玉鳳是被民進黨議員郭清華打傷，投票權益不能因此受損，且洪玉鳳也是國民黨團規劃參與議長補選的人選之一。醫院初估要住院治療約6天，議長補選事宜應等到洪玉鳳康復後。

民進黨團成員隨後組成「人牆」為郭信良開路，郭信良被夾在兩方人馬間拉扯，過程中還有人高喊「不要拉他的領帶」，一路跌跌撞撞上了主席台。

在主席台附近雙方爆發嚴重衝突，原本占據主席台的幾名國民黨議員，與上前為郭信良護航的民進黨議員互相拉扯，多人倒地；還有人拿著水杯、椅子阻擋對方，現場亂成一團。

混亂中郭清華跳上主席台，把身體橫在台上往後推，為郭信良清出一點空間；郭信良好不容易拿到麥克風，宣布會議開始，隨後再宣布於下午2時進行議長補選，並開始休息，才結束約10分鐘的混亂場面。

此時國民黨議員王家貞因身體多處疼痛，由議會安排救護車送往醫院治療。民進黨議員賴惠員因在過程中被椅子撞到胸口，一度呼吸困難，隨後也被救護車送往醫院，雙方都有人掛彩。