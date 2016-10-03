中山大學成立「李登輝政府研究中心」 朝南方智庫努力

2016-10-03 12:16 聯合報 記者蔡容喬╱即時報導



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前總統李登輝（左二）出席中山大學「李登輝政府研究中心」揭牌，他強調第三次政黨輪替後，台灣要強化主體性，走向正常化國家，憲政改革將是最好的途徑。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 中山大學社會科學院與李登輝基金會合作3日上午成立「李登輝政府研究中心」，前總統李登輝偕同夫人曾文惠出席揭牌典禮時，強調第三次政黨輪替後，台灣要強化主體性，走向正常化國家，憲政改革是最好的途徑，才能改變過去總統有權無責、中央權力過度集中及城鄉發展失衡的現狀。

「李登輝政府研究中心」未來將以區域平衡、國際接軌兩大主軸，提出前瞻性研究和人才培育計畫，以成為南方智庫為主要目標。中山大學校長鄭英耀表示，新政府上任後，高雄市成為新南向政策門戶，該校將扮演領頭羊角色，率南台灣學者專家提出建言，將李登輝治國理念傳承、發揚。

李登輝致詞時表示，從2011年動完大腸癌手術後，開始思考台灣政治發展改革，2012年起更從高雄、屏東啟程展開環島「生命之旅」到各縣市基層走走看看，想找出台灣發展的問題。他說，除了看到社會各角落的生命力，「2014年太陽花學運」更讓他看到第一次民主改革成就遇到的困境。「年輕人的困境，就是社會發展的瓶頸」。

李登輝說，執政不分黨派，現在已經不再用「先來後到」當作是不是台灣人的標準；他今年已經94歲，現在做的事情不是為了自己，而是為了下一代子孫的尊嚴、生存打拚，希望該中心提供協助，作為政策推動、研究論述及人才培育後盾。

李登輝說，第三次政黨輪替後，台灣要強化主體性，走向正常化國家，憲政改革是最好的途徑，才能改變總統有權無責、中央權力過度集中、財政稅收分配不均及城鄉發展失衡的現狀。

中山大學社科院院長張其祿表示，「李登輝政府研究中心」是國內第一個以國家領袖命名的研究中心，全世界各國知名學府如美國哈佛、史丹福大學及新加坡大學等，都曾以卸任元首為名成立政府研究機構，針對國家政策與社會現況提出前瞻性與整合性的研究及建言。

張其祿說，從2002年起，該校政治經濟學系就率先設立「李登輝博士政經講座」，邀請多位國內外相關領域的專家學者擔任客座教授，從事短期講學與研究交流。 未來該中心將以社科院各系所研究資源，透過專題研究、講演座談、田野考察等產官學研合作，對南台灣產經制度與社會現狀做全面性的利弊盤點，以共享東協與南亞區域經濟整合的優勢。